Mikel Izal invita a vivir sin preocuparse por lo que no importa en canción con Ximena Sariñana

Mikel Izal en el Vive Latino (OCESA)

El pasado fin de semana, el festival Vive Latino fue una experiencia única para Mikel Izal, quien regresó a México tras su exitosa gira en 2024. En esta edición del festival, el músico español se subió al escenario con un nuevo enfoque en su carrera, marcando un hito con su reciente colaboración con la cantante mexicana Ximena Sariñana, con quien lanzó “N.I.T. (Nada Importa Tanto)”, una canción que se ha convertido en un himno de optimismo y relajación.

“N.I.T.” no solo es una muestra de la química artística entre ambos, sino un cambio significativo en el estilo musical de Mikel Izal. Después de la introspectiva de su álbum El Miedo y el Paraíso, esta nueva canción representa un giro hacia melodías frescas y alegres, con un mensaje positivo que invita a dejar de lado las preocupaciones innecesarias y vivir con más ligereza. Con un ritmo luminoso, la canción propone un mantra: “Nada importa tanto”, sugiriendo que no todas las preocupaciones tienen el peso que a menudo les damos.

Producida por Pau Paredes y Pato Dávila, con la mezcla del ingeniero mexicano Nacho Sotelo, la canción se distingue por su sonido vibrante y su capacidad para transmitir sensaciones de bienestar.

En una conversación reciente con Crónica Escenario, Mikel Izal explicó que la música puede ser un vehículo luminoso que transmite emociones profundas, y su objetivo con esta colaboración fue precisamente ese: ayudar a las personas a relativizar las pequeñas ansiedades que a veces ocupan demasiado espacio en sus mentes.

“Vivimos en un mundo en el que te empiezan a preocupar cosas bastante estúpidas, cosas que quizá nunca sucederán o que solo nos imaginamos”, comentó Mikel, quien ha hecho de la reflexión sobre la ansiedad uno de los temas centrales de su música.

La colaboración con Ximena Sariñana fue natural y espontánea, y aunque inicialmente planeaban hacer una versión, la conexión creativa entre ambos dio como resultado un tema completamente nuevo.

Para Mikel, este es un cambio significativo en su proceso creativo. “Siempre he compuesto en solitario, en mi casa, sin que nadie me escuchara. Es algo que nunca había experimentado y me resultó muy agradable”, comentó sobre la experiencia de escribir la canción junto a Ximena, destacando su buena química.

“Ximena es una tipaza, nos llevamos muy bien, y las risas que nos hemos echado, lo agradable que ha sido tenerla cerca, la verdad”, añadió.

México ha sido un lugar especial para Mikel Izal, un país que siempre lo ha recibido con calidez. “México siempre me ha recibido con mucha intensidad, y eso es algo que me gusta. Tengo ganas de que más gente venga a verme”, expresó el cantante, quien le gustaría volver para ofrecer un concierto propio en la Ciudad de México, aunque aún no hay fechas confirmadas.

Para él, presentarse en el Vive Latino fue una oportunidad para crear recuerdos inolvidables en un festival de tal magnitud: “Es un lujo estar lejos de casa, donde te has labrado ya una carrera y demás, venir a un país y que te den la oportunidad de presentarte en un Festival como el Vive Latino, muy agradecido eso es lo que siento y que me la quiero pasar bien, que me quede un bonito recuerdo, México me hace feliz”, señaló emocionado.

Este 2025, Mikel Izal sigue cosechando éxitos tras el lanzamiento de su primer álbum en solitario El Miedo y el Paraíso, y “N.I.T.” promete ser uno de los temas más esperados en su setlist.

Tras una gira que lo llevó a recorrer más de 50 conciertos en 2024, este año continuará su recorrido por festivales en España y espera regresar pronto a México con su propuesta más fresca y positiva, con el mensaje optimista que transmite con “N.I.T.”, un tema que invita a todos a vivir sin preocuparse tanto por lo que no realmente importa.