Kevin Lewis reflexiona sobre el momento actual del cine: “Los filmes son muy vacíos”

El cineasta Kevin Lewis (ESPECIAL)

Después de hacer thrillers, cintas de acción y hasta una comedia de spring break, el director Kevin Lewis dio un giro drástico a su carrera que ahora se enfoca en el terror y el suspenso. Primero, con Willy’s Wonderland y la ayuda de Nicolas Cage, y ahora con Herencia diabólica, cinta traída por Darkside.

Cuando su madre distanciada se suicida, Elly (Sarah Grey) se ve obligada a regresar a casa después de ser voluntaria como enfermera en el extranjero. Decidida a vender la casa familiar y volver a su vida normal, se ve atormentada por visiones aterradoras de su madre.

Una amiga de la familia (Mena Suvari) le pide a Elly que pase unos días cuidando a una anciana que vive en una cabaña apartada de la ciudad, consumida por la culpa y ansiosa por un escape rápido acepta de inmediato.

La cabaña resulta ser todo menos relajante, cuando Elly comienza a alucinar con sus sueños. A medida que las visiones se apoderan de ella, Elly se da cuenta que fue atraída por una presencia demoníaca que se esconde dentro de la mujer y que solo espera liberarse.

SIEMPRE SE TRATA DE LA EMOCIÓN

En Crónica Escenario charlamos con este cineasta de Denver, Colorado, sobre su más reciente filme y unos que otros secretos más detrás de sus filmes.

“Para mí, siempre se trata de la emoción, del corazón en lo que estés haciendo, sea horror, comedia, romántica, cualquier cosa. Siempre se trata de eso y poder provocar que el público sienta algo. Lo que me encanta del género de horror es que puedes hacer muchos géneros diferentes dentro de él”, comenzó la plática Lewis.

“Estoy muy orgulloso de mis películas. Siempre he intentado ser lo más estilista posible. Me encanta la cinematografía y realmente intento hacer que cada imagen creada se quedara en mi pared. Por supuesto, a veces no siempre puedes hacerlo de esa manera”, explicó el cineasta estadounidense.

“Y con Herencia Diabólica lo que me atraía estéticamente eran las antiguas películas de horror de los 70 como El Exorcista, The Changeling o Burnt Offerings, donde el ritmo es lento y metódico. Esa fue la vibra que buscaba”, complementó.

LLEGAR AL MUNDO DEL TERROR

El anterior paso de Lewis en el mundo del terror fue al lado de Nicolas Cage en un relato de animatrónicos asesinos que lo llevó por otros rumbos en la dirección, siguiendo a una de sus principales influencias.

“Con Willy’s Wonderland puedo hacer un tipo de comedia de horror a lo Evil Dead de Sam Raimi, que es uno de mis directores favoritos de todo el tiempo. Hablé con él cuando la hacía y cada vez que tomaba la cámara, pensaba ¿es esto demasiado con un ángulo a la derecha?”, declaró.

“Sin embargo, con Herencia diabólica busqué narrativamente volver a las raíces dramáticas y psicológicas, enfocada más en los personajes y la vibra del ritmo y simplemente tener atmósfera, porque es la clave para mí de este más reciente filme”, complementó el cineasta.

ACTRICES DE PESO PARA HERENCIA DIABÓLICA

Parte interesante de Herencia diabólica recae en sus actrices, tanto la legendaria Meg Foster como Mensa Suvari y el resto del cast. Lewis se pronunció al respecto: “Ellas y Sarah fueron fantásticas. Meg es una leyenda, las cosas que ella ha hecho y solo escuchar sus historias sobre su trabajo con Carpenter y tantos otros grandes. Ella realmente se metió en el papel y lo más increíble con ella fue que, aun estando fuera de cámara, mostraba sus virtudes”.

“Con Mena fue la búsqueda para encontrar a la perfecta Alma, quien debía ser tan estoica como la enfermera Ratched de Atrapado sin salida. Una especie de personalidad monolítica. Además, es un poco seria. Al crear este personaje tratamos de crear ese tipo de personalidad incómoda y Suvari logró algo fantástico con ella. Fue un gran placer tener a ambas en el cast”, afirmó.

EL JUEGO DE LA MALDICIÓN

Herencia diabólica hace alusión en su título en inglés a una maldición hereditaria, pero también remite al odio y un rencor de gran proporción. Para Kevin, jugar con ambos factores fue interesante.

“Para mí, los humanos son muy complejos. No son todos buenos ni malos, a veces el malo piensa que está haciendo bien y el buen tipo recurre al mal. Así que la idea de manejar esos grises en los personajes representa cierta pureza”, comentó.

“Pero luego descubres que la línea de sangre y la familia son como los pecados de las madres, se transmiten a sus hijas. Sabes que si no enfrentas la oscuridad en tu vida, más tarde ella regresa y te lleva. Una de mis frases favoritas en la vida es ‘a uno no le toca hasta que te toca’. Eso pasa con todo, por eso vamos a terapia y ejercitamos estos demonios para seguir adelante en nuestras vidas”, agregó el oriundo de Denver, Colorado.

UN MOMENTO DURO PARA EL CINE

Aunque el terror es muy popular, para Lewis estamos en un momento muy duro para el cine. “Creo que actualmente los filmes son muy vacíos. Es como ir y ver algo, lo que sea, y te olvidas de ello. Recuerdo que antes, íbamos a las salas de arte a buscar cintas de David Lynch y otros, salíamos de verlas y tomábamos café para hablar por horas porque algo resonaba contigo”, manifestó.

“Ahora existe tanto contenido, que por cierto odio esa palabra, pero hay tantas cosas que las películas han sido reducidas a productos, porque hay videojuegos, teléfonos y TikTok. Son tiempos donde puedes ver a Lawrence de arabia en tu celular, pero también puedes ver cómo arreglar un electrodoméstico. Todo es homogéneo, así que con este filme realmente quería hacer algo donde realmente requiriera de tu atención”, dijo.

EL DESAFÍO DE CREAR UN BUEN MONSTRUO

Otra cosa admirable de esta cinta indie de terror es la creación de monstruos y situaciones con efectos prácticos.

“El demonio fue genial. Tomamos a un actor que era contorsionista, así que podía hacer muchas cosas muy geniales y lo que hicimos fue hacer una escultura de cuerpo para él, con el jugo negro que escurre de él. Aquí, solamente usé los VFX para perfeccionar ciertos detalles, a diferencia de Willy’s Wonderland, pero soy un firme creyente de lo práctico”, explicó el cineasta.

“Este es un mundo lleno de trucos mágicos y me encanta cuando los cineastas hablan de cómo construyeron o hicieron ciertas cosas, porque eso es lo que me interesa. La casa en la que sucede todo la montamos en un gimnasio que antes había sido una iglesia. Todos los interiores los construimos para poder mover la cámara donde queríamos y eso me emocionó mucho. Definitivamente el equipo de producción detrás de Herencia diabólica se esmeraron mucho en crear este universo para nosotros”, acotó.

Ni qué decir de algunos de los aspectos terroríficos por los que pasa Meg Foster en el filme, especialmente algo que involucra una mano. “Derek, parte del equipo de diseño de la producción, la tenía. Con los efectos especiales, la insertábamos en la boca pero realmente intentamos hacer lo más cercano posible con la cámara, así que hicimos muchos efectos de ese tipo. Él también pintó esa foto de Meg, pero ese es un ejemplo de la manufactura que tuvimos en este filme, algo que se está perdiendo mucho en estos días”, comentó.

COMPLICIDAD CON EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

A esos esfuerzos, se suman las visiones comunes entre el cineasta y el director de fotografía. “Dave Newberg, que filmó Herencia diabólica, sabía exactamente qué película estábamos haciendo. Ambos sabíamos que, cuando entras en estas historias, no mucho tiempo ni presupuesto para grabar ciertas cosas. Pero sabíamos lo que necesitábamos”, comentó.

“Terminamos la grabación en 18 días, y eso es algo que importa para crear todo y poder provocar que el espectador sienta lo que ve, que lo está agarrando, tocando, que sientan la textura lo más real posible. Ese es el estilo que busco capturar en este filme”, aseveró.

LA MALDICIÓN DEL DIRECTOR

Si bien la cinta trata sobre maldiciones adquiridas de las cuales no puedes huir, Lewis reflexionó sobre cuál cree que es aquella que lo aqueja como director.

“Creo que nuestra maldición es el mismo trabajo que hacemos. Al final del día uno sigue su camino y estás solo en lo que quieres hacer, ya sea escribir, dirigir, actuar, ser cinematógrafo, editor, cualquier oficio. Lo difícil es cuando escuchas el término ‘paso’ porque es un rechazo y vas a enfrentar muchos de esos en tu vida y oficio”, expresó.

“Ser cineasta es la maldición porque tienes estas ideas e historias que sabes necesitan salir, similar a lo que viven mis personajes en esta cinta. Necesito siempre sacar estas cosas que tengo dentro. Cada película es muy terapéutica para mí y es duro de repente ver que se atrasa algo por financiación o se cae un proyecto porque pierdes al protagonista”, continuó meditando Kevin.

“La industria del cine es muy brutal. A veces tienes el control, otras veces no y a veces los dioses del séptimo arte deciden qué pasará. Es difícil lograrlo, incluso con los avances tecnológicos actuales, pero unir a un grupo de personas en una aventura loca para crear un relato de la nada es, si, la maldición, pero ciertamente también la bendición que tenemos como directores. Así es como me siento, y cuando logras hacerlo es hermoso”, sentenció el cineasta de Colorado.

LOS PROYECTOS EN CAMINO

Finalmente, Lewis habló de todo lo que tiene en puerta. “De momento, tengo cuatro películas. Hice un filme llamado Oak que se va a estrenar pronto, que es muy genial. Es un filme de horror. Hice otro filme llamado Misdirection con Frank Grillo, es más como un thriller de ‘home invasion’, lo cual es realmente genial”, adelantó.

“También estoy trabajando en un filme llamado Pig Hill ahora mismo con Shiloh Fernández de Evil dead, Shane West y Rainey Qualley, la hermana de Margaret Qualley, que actualmente está en post producción”, siguió.

“Además, acabo de terminar una cinta llamada I am your pilot donde tenemos a Jeremy Piven y un grupo de jóvenes actores que son simplemente fantásticos, ubicada en los 90 donde un chofer guía a un grupo de seis niños en una limosina y básicamente todo sucede dentro del auto, lo cual fue todo un desafío”, concluyó.