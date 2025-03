¿Qué le pasó a Lupita D’Alessio? Información oficial de su estado de salud

Lupita D'Alessio reprograma sus conciertos de marzo La cantante estará tres semanas en recuperación para poder regresar a los escenarios. (Edgar Negrete Lira)

Lupita D’Alessio se encuentra sufriendo de algunos contratiempos de salud, por lo que tuvo que informar de la cancelación de sus próximos dos conciertos de este mes de marzo. Las y los fans de la ‘Leona dormida’ tendrán que esperar para poder verla en vivo nuevamente. La buena noticia, es que la artista ya se encuentra recuperándose y aseguró que estará lista para estar en el escenario para el concierto gratuito que ofrecerá el próximo 10 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México

¿Qué pasó con Lupita D’Alessio y por qué canceló sus conciertos?

Por medio de sus redes sociales, la periodista Anama María Alvarado informó a través de un comunicado que Lupita D’Alessio estaría reprogramando sus conciertos del 28 y 29 de marzo en “La Maraka” debido a causas de salud y ajenas a la voluntad de la cantante. Lo que generó preocupación entre las y los seguidores de la artista.

Se complicó la salud de Lupita D’Alessio y nuevamente pospone sus conciertos. pic.twitter.com/aRzT8D98VB — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) March 26, 2025

Sin embargo, horas mas tarde, la misma Lupita D’Alessio habló en entrevista con el programa Ventaneando para especificar cuáles eran los problemas de salud que le impedirán estar en los show previamente anunciados.

“Ya me siento mucho mejor, gracias a Dios. Fue un virus que atacó mis pulmones y se inflamaron. Como yo vivo al nivel del mar y la altura es casi 300 metros, pues no puedo hacer un concierto el próximo fin de semana.”, aseguró en la entrevista .

#LoVisteEnVentaneando: #LupitaDAlessio habla sobre su estado de salud, además nos invita a todos a disfrutar el concierto que ofrecerá el próximo 10 de mayo en el Zócalo de la #CDMX 💐 #Ventaneando por #AztecaUno pic.twitter.com/8ufiYjr1pI — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 25, 2025

Por otra parte, también tranquilizó a la audiencia y señaló que en menos de un mes podrá estar de regreso en los escenarios.

“No es grave. Hay que rehabilitarse, cuidarse y llevar tratamiento. Ya no tengo 15 años, tengo 71 años. Esta semana me voy a Cancún, sigo aquí en el hospital y me darán de altas jueves o viernes para irme 3 semanas. Me dieron 3 semanas de descanso para poder volver a salir y cantar al 100 el próximo 10 de mayo, si Dios lo permite. Esta señora de 71 años está muy bien.”, afirmó.