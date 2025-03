María Penella, nieta de Chespirito: “Mi abuelo cuestionaría su comedia”

La actriz María Penella en la premiere de 1938 (ESPECIAL IG)

La actriz María Penella ha buscado hacerse de su propio nombre dentro del medio gracias a su trabajo y más allá de la familia de la que proviene.

Nieta del comediante Roberto Gómez Bolaños e hija de Marcela Gómez Fernández, la artista comparte que si bien de pequeña sintió la necesidad de despegarse de la figura de un comediante como “Chespirito”, es un vínculo emocional y sentimental que siempre va a estar ahí y que ya ve diferente.

“Soy una mujer increíblemente terca y que me gusta ponerme mis propios objetivos y sentir que el trabajo que he hecho es mío y pienso que eso es gracias a que cuando estaba creciendo tomé esa distancia de mi abuelo”, detalla María.

“Y da la casualidad de que Gómez es un apellido muy común entonces no siempre fue necesario dar explicaciones ni hacer presentaciones. Jamás negarlo, pero sí de poder caminar un poquito por la sombrita y me permitió tener la certeza de que lo que hago es mío también”, cuenta en entrevista.

En un año en el que tiene proyectos en tres plataformas distintas -cine, TV y teatro-, la actriz reflexiona sobre el legado de su abuelo y cómo ha envejecido su tipo de comedia, sobre todo a unos meses de que sus programas regresaron a las pantallas.

“Sin duda hemos avanzado un montón, siendo honesta tengo mucho tiempo de no ver un programa de Chespirito. Hay una parte que a mí me sigue llenando de ternura que es un punto de vista de la comedia blanca y creo que en ese sentido no ha envejecido tan mal como era la comedia picosa”, comenta a Crónica Escenario.

“(Su comedia) era muy blanca y muy tierna, entonces ese lado -sin mucha evidencia porque hace mucho que no lo veo- en mi recuerdo creo que eso sigue estando ahí pero inevitablemente hay cosas que envejecieron y no lo hicieron muy bien y yo creo que él mismo lo diría, él mismo tendría esa crítica”, añade.

Penella está de estreno con la llegada a cines de la cinta 1938, que este fin de semana llegó a salas nacionales y que está ambientada en el marco de la expropiación petrolera.

De acuerdo con la actriz, la cinta sigue el camino de Lázaro Cárdenas y el general Francisco Múgica, quien era secretario de estado del entonces Presidente de México, durante el año en que se realizó la expropiación. En la historia, Penella interpreta a una secretaria bilingüe de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.

“La historia sigue principalmente a Lázaro Cárdenas y al general Múgica pero como una subtrama está la historia de esta mujer y su amigo periodista que es como si fuera la perspectiva del pueblo, de la gente de a pie durante todo este proceso de expropiación. Es como una rebanada de toda esa época”, concluyó.

María se encuentra actualmente grabando el melodrama Regalo de amor, adaptación de una telenovela turca en donde interpreta a la sirvienta de la casa, un personaje que asegura es muy gracioso. Mientras que el 17 de abril reestrenará en el Teatro Benito Juárez el musical Nada extraordinario.