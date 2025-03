Alicia Villarreal, más empoderada que nunca en el Auditorio Nacional

Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional La cantante mostró su personalidad en el escenario. (OCESA/ José Jorge Carreón )

A las 20:47 horas del pasado viernes se apagaron las luces del Auditorio Nacional para dar entrada a su mariachi, integrado por diez miembros, junto a su equipo de cuatro bailarines y cuatro músicos, posteriormente a lo alto se dejó ver la regiomontana entonando “Te quedó grande la yegua”.

Así Alicia Villarreal llegó más fuerte que nunca. Empoderada y llena de fuerza. Así pronunció sus primeras palabras para su audiencia: “Una mujer como yo, como ella, como tú, así somos nosotras las mujeres, románticas, enamoradas, apasionadas, y luego se va el cabrón ¿y qué hacemos nosotras las mujeres? ¿Lloramos? ¿Sufrimos? ¿La pasamos mal?”, expresó.

“Nos damos cuenta que somos fuertes, valientes, trabajadoras, así somos las mujeres, porqué nosotras las mujeres no tenemos tiempo de ponernos a llorar, las mujeres somos como Dios, perdonamos los pecados, pero no los cuernos” mientras terminaba con el último verso de su canción, “te quedó grande la yegua y a mí, a mí me faltó jinete”.

Continuó con “Ojo por ojo”, mientras el recinto ya vibraba al unísono de sus canciones. Entre canto y canto pausaba unos segundos para introducir el siguiente tema: “he representado a muchas mujeres en mi vida, y a veces, a veces, somos esa mujer que tiene que compartir el amor, pero no amigas, eso no es correcto, es mejor cantarla, pero no lo hagan” mientras ya se escuchaba la tonada de “La que baje la guardia” uno de sus éxito de 2005.

Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional Una noche que la cantante no olvidará. (OCESA/ José Jorge Carreón )

“Insensible a ti” fue la última que interpretó antes de hacer su primer cambio de vestuario. A pesar de ser un momento sensible, por lo sucedido hace un mes, cuando al finalizar uno de sus shows hizo la señal de auxilio, preocupando a sus fans, Villarreal dejó muchos mensajes de empoderamiento para su público femenino, haciendo énfasis en lo fuerte, poderosas y valientes puede ser una mujer, sobre todo ella, que se encuentra en una etapa de sensibilidad.

“Hoy es un día muy importante para mí y para mí vida. He pasado muchas cosas durante mi niñes y mi vida, hoy quiero decirles que tarde mucho para darme cuenta que, no es que yo merezca algo mejor, es que yo quiero ser mejor” expresó al tiempo que presentaba uno de los temas que vienen en su nuevo álbum, “Mejor que tú”.

El reloj marcaba las 21:16 horas, cuando la cantante recordó con una canción a su entrañable amiga, Paquita la del Barrio con quién escribió “Maldita billetera”.

Enseguida corrió un vídeo de presentación, mientras que Alicia Villarreal se preparaba para salir cantando “Tropecé de nuevo y con la misma piedra”, otro de sus éxitos obtenidos con grupo limite.

Entre gritos, aplausos, baile y mucha emoción el público de la regia cimbraba el Coloso de Reforma, al ritmo de “Sentimientos”, “Juguete”, “Alma rebelde”, “Tu oportunidad” y “Yo sin tu amor”. Pero, la euforia creció cuando sonó “El príncipe”, el público gozó y cantó desde sus butacas.

Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional Ofreció sus mejores éxitos. (OCESA/ José Jorge Carreón )

Ya eran las 21:45 horas, cuándo la cantautora enloqueció al auditorio al presentar a su primer invitado de la noche Bobby Pulido con quién interpretó “Desvelado”.

Con un lleno total y más de 10 mil espectadores la autoría de “Te quedó grande la yegua” prendió el recinto, entre baile y coreos, con un grupo de lujo que la acompañó a lo largo del evento: Límite.

“Las palabras nunca son suficientes para expresar lo que siente el corazón”, expresó la cantante, para continuar con su repertorio, “Hasta mañana”, “Dos mares”, “Beso y copas”, “La yegua” y “Soy lo prohibido”, siendo estás las canciones más aclamadas de la noche.

Abriendo paso a nuevas generaciones, expresando el orgullo que le da que jovencitos mexicanos puedan tener la oportunidad que en sus tiempos no había, a las 22:23 horas, abrió un espacio en su escenario para presentar a su segundo invitado Danny Félix, con quién interpretó 200 copas, canción original de Karol G.

“Orgullosamente mexicana, me da mucho gusto los nuevos talentos por qué a nosotros en su tiempo no nos daban tanto chance”, concluyó.

Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional La noche tuvo momentos emotivos. (OCESA/ José Jorge Carreón )

La güerita consentida comentó que esa noche no usaría el traje de charro, debido a un malestar, pero, que no era impedimento para cantar la icónica canción de Pedro Infante, “Fallaste corazón” que el público cantó junto con ella. “Hoy no voy a usar el traje de charro, pero, no puedo no cantar esto” afirmó.

Presentó a las 22:47 a su invitada de honor, Majo Aguilar, volviendo hacer referencia en qué se siente orgullosa de que está nueva generación de jóvenes estén representando a México el día de hoy.

“Triste recuerdo”, fue el tema que interpretó junto a Majo, quién en el siguiente tema interpretó sola y a capela, “Paloma negra”.

Con un público lleno de cariño y apoyo hacía la regia Auditorio sonó con fuerza, mientras el escenario destellaba con una presentación de lujo.

A las 23:37 horas Villarreal cerró su show con uno de sus temas más populares y el más esperado de la noche “Ay papasito”.