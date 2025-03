Paco Arasanz rinde homenaje al found footage y videohome con ‘Obayifo Project’

Poster de Obayifo project (ESPECIAL)

Crónica Escenario charló con Paco Arasanz, director español afincado y forjado en México, sobre una de sus más recientes cintas, Obayifo Project, que busca rendir tributo a cierta obra maestra del terror de found footage y que ha sido todo un éxito en plataformas y redes.

Para ello, repasamos primero la cuestión del videohome, parte de la industria del cine mexicano en la que el español dio sus primeros pasos.

“Es una escuela fantástica. He estado sobre todo más como guionista, escribí alrededor de 50 guiones de esos proyectos y tengo el honor de haberlo hecho para los hermanos Almada, Manuel Ojeda y Toño Infante”, expresó.

“Durante mucho tiempo ha estado mal visto en México, pero toda esa gente que trabajó en ellos ha generado una escuela de trabajo, por ejemplo, en Jalisco. Siempre existe la competencia con CDMX, que es un monstruo, pero el videohome ayudó a Jalisco a crecer, pero de otra manera”, señaló.

HACER CINE DE GUERRILLA

El cineasta profundizó: “De hecho, de ese tipo de industria, de películas producidas en ese modelo un poco maltratado, hay una escuela increíble de cine de guerrilla, un poco kamikaze, de hacer cosas que están o que se intentan que estén bastante bien dentro de las limitaciones económicas”, expresó.

“El videohome les funcionaba muy bien, eran películas que se hacían con 10, 15 mil dólares y daban un recorrido en EU pero tenían poca rentabilidad en contra del cine más institucional”, continuó explicando Arasanz.

“Ahí surge también la necesidad de crear este cine. Jaime Humberto Hermosillo acabó trabajando para productores de esta índole. Hay una parte de este cine culto mexicano que ha menospreciado a las producciones de este tipo cuando, realmente, han hecho una escuela brutal”, apuntó el español.

CONTRAPONER LOS MIEDOS A LA MIRADA OCCIDENTAL

Hablando de Obayifo Project, Paco busca crear un relato que contraponga dos frentes interesantes .“Es un paradigma donde la mirada occidental, con todos nuestros egos y miedos, se enfrenta a una criatura que no comprende, que pertenece a otra cultura y que ésta, por supuesto, se lo acaba comiendo”, explicó.

“Es como si utilizáramos la modernidad para escapar de los miedos más profundos pero siempre te alcanzan. Y esa es la base de Obayifo. El enfrentar el modelo de civilización que tenemos contra lo tradicional y lo ancestral que no tendrían que enfrentarse pero lo hacen en esta historia”, sumó.

Para lograr un sentido de autenticidad en su cinta, estudió a fondo todo el fenómeno de esa criatura. “Reconozco que es un submundo que me encanta y me puse a investigar porque aparte es verdad que en México también hay mucha cultura chamánica”, mencionó.

“Al encontrar de alguna forma el paralelo de lo que conocía del chamanismo mexicano, más en el lado africano, tuve la suerte de que en Almería, donde vivo ahora, hay una población africana muy grande. Hice algunos amigos entre esta población y me pudieron pasar los mitos de primera mano”, declaró.

“Pero lo que ocurrió cuando llegamos al set es que el actor que elegí, que se llama Siberou Saar, que es de Senegal, venía de familia de chamanes. Entonces hizo algo totalmente distinto, utilizando mi ritual, pero le dio mucha más realidad. De hecho, fue increíble ese momento”, rememoró el cineasta.

HOMENAJE A LA BRUJA DE BLAIR

Queda claro desde el inicio que uno de los referentes para Paco es, sin duda, La Bruja de Blair. “Normalmente, todo el found footage copia algo de La Bruja de Blair. Básicamente, es la última gran película de ese estilo. De hecho la película anterior que rompió moldes con este formato fue Holocausto Caníbal, pero es tan lejana que nos quedamos con la otra”, dijo.

“A partir de ahí salieron REC, pero no nos vamos a engañar, ha sido el gran mito cinematográfico de este subgénero. Y de ahí bebemos todos. Entonces creo que tampoco engañas a nadie si reconoces que abiertamente te inspira ese proyecto”, continuó.

De ahí a la inspiración de su proyecto: “En mi caso, en Obayifo propongo que la cinta está basada en un mito de un grupo de cineastas ghaneses que intentaron reproducir La Bruja de Blair en África cinco años después del estreno del filme, y que mueren todos”, comentó.

“Y ahora estos cineastas intentan reproducir lo que hicieron aquellos en una búsqueda de renovar un poco el mito. Pero es verdad que esa cinta de 1999 es una referencia inevitable”, complementó el español.

CON PLANES PARA UNA SEGUNDA PARTE

Una de las sorpresas de este sorpresivo éxito que ha tenido el filme es la promesa de que Obayifo Project podrá tener secuela.

“La verdad me gustaría hacerlo, no sé si continuaría en esa línea porque ahora lo que me gustaría es romper un poco más y hacer una película navideña entonces me gustaría hacer una de terror navideño y ver a mi monstruo persiguiendo gente entre árboles de navidad”, dijo.

“Todavía tengo que escribir el guión, pero espero que tengamos más presupuesto. Planeamos hacerla un poco más salvaje y eso vamos a intentar. Eso sí, con Obayifo intentaré mantener la esencia de que siga siendo real. Es verdad que una vez que rompes esa barrera, ya todo el mundo sabe que no es real, pero me gustaría seguir experimentando por ahí y meterla en otro contexto”, agregó.

CELEBRAR EL MOMENTO DEL CINE FANTÁSTICO

Arasanz aprovechó el momento para reflexionar sobre el porqué el género sigue resonando con la gente. “Una película de género fantástico, de terror que nos ha marcado todo el mundo la tiene. Bueno, al menos creo que el 90% de los mortales”, expresó.

“¿Quién nos acuerda de Ringu, por ejemplo? Era brutal porque con ellos los japoneses insertaron la tecnología dentro del cine de terror con el celular y la televisión o el vídeo como elementos reales embrujados, cosa que en Europa ni EU existía y eso fue un paso increíble”, sumó.

“Hay mucho cine terror muy bueno. De hecho, hay de todo y para todos, pero hay algunas propuestas donde nos enfrenta a nosotros mismos como La Sustancia. Definitivamente está en auge”, siguió.

“De hecho, México es el segundo país del mundo que más terror ve, el primero es Estados Unidos, y el tercero, España, a nivel mundial. En realidad con el terror se puede hacer casi de todo. Ahora hay un montón de películas de terror que tiran hacia lo social, lo romántico y más”, agregó.

“Al final miedos tenemos todos. Y los explotamos como individuos y como sociedad. Incluso les das forma, como crear un señor feudal con un vampiro como concepto de que se aprovecha de la sangre del pueblo y lo sacrifica. Todo lo que nos pasa en la vida se convierte en un miedo o en un monstruo, así que es imposible que el cine de terror muera”, concluyó con su meditación el director.

UN NUEVO PROYECTO EN PUERTA

Finalmente, Paco nos adelantó un poco sobre su próxima cinta, una reinvención del cuento de La Bella y la Bestia.

“Me preocupa mucho la visión de ese cuento. A mí Disney me encanta, soy fan, pero sí que me preocupa la visión antigua de esa película en la que parece que se justifica el hecho de que alguien te maltrate y todavía sigues ahí intentando sacarlo adelante. A mis hijas sí que les digo: si te toca ser la bella y te conoces una bestia, mejor que lo salve su madre, la verdad”, bromeó un poco.

“Entonces, es verdad que lo que hago es una reinterpretación y la idea es darle otro giro porque Bella es secuestrada por una entidad en este caso y, sin contar mucho más porque todavía la estoy editando y no me quiero ir mucho por las ramas, la veremos prontito”, añadió.

“Creo que la estrenaremos para la segunda mitad de este año. Esperemos tenga un recorrido quizá más típico que Obayifo Project, que ha tenido que hacer de bajo costo para que la cinta encontrara su lugar, algo que parece por fin está logrando”, concluyó.