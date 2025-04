NXNNI crea los corridos kawaii con tintes de k-pop, el R & B y la cultura de Japón

La cantante NXNNI (ESPECIAL)

A propósito del lanzamiento de su tema, “Monster High”, Crónica Escenario tuvo la oportunidad de charlar con la cantautora regiomontana y creadora de los “corridos kawaii”, NXNNI, quién celebra los primeros años de su carrera musical incursionando en una escena dominada por hombres.

“Los corridos kawaii son una mezcla entre el regional mexicano, el k-pop, el R & B y la cultura coreana y de Japón. Salió espontáneo, en el trayecto de hacer mi sonido y mis canciones, algo empezó a sonar diferente a lo que ahora se escucha que es más bélico o tumbado; es algo más rosa, con brillitos”, aclaró la artista.

Nos confesó su gusto por la franquicia Pokémon y su talento para imitar los sonidos del personaje Togepi y su predilección, compartida con elementos de su equipo, por agrupaciones musicales como Blackpink, que han funcionado como inspiración para “agregar su toque” a nuevas canciones.

Sobre “Monster High”, NXNNI nos compartió que la experiencia con la cantante Sam Vazquez, con quien realizó a dueto el tema, fue maravillosa.

Ambas forman parte de El Nido Récords, sello discográfico de Monterrey, y comparten su gusto por la línea de muñecas a las que hace referencia el título de su nuevo sencillo, que fungió como vínculo para generar “un parteaguas, para mucha gente que no le gusta el género y que está volteando para acá. Hay puros hombres cantando cosas de hombres y pues hace falta lo demás”, de acuerdo con lo dicho por la cantautora.

“Lo mejor es ser fiel a ti misma, creer en lo que te gusta. Por ejemplo a mí lo tumbado no se me hacía algo en lo que yo podía sonar y esto otro me identifica mucho, me hace conectar con la gente; trato de pasar el mensaje de que ellos también pueden, inspirarlos a hacer algo así”, dijo NXNNI sobre el disfrute que le causa su trabajo y su conexión con su público, de quienes ha aprendido a mantenerse auténtica y poder impulsar todos sus proyectos, que no hubieran sucedido si aquella joven que cantaba en la regadera no hubiera creído fervientemente en su sonido.

“Yo era de las que me escondía para cantar, me daba miedo; yo era muy tímida y por eso primero me metí al coro y ya luego le seguí como solista. Siempre he sido muy chambeadora pero si yo pudiera decirle algo a mi versión más joven le diría que durmiera bien, porque me aventaba unas desveladas bien cañonas, y también que se atreviera a hacer antes las cosas”, agregó.

Los momentos de felicidad no han sido escasos: recordó una experiencia reciente con el padre de una fan, quien le envió un video de su hija, cantando “Monster High” de memoria. NXNNI pudo conocer a su seguidora en Guadalajara, rodeadas de un ambiente amistoso, cercano:

“Sentía que eramos mejores amigas. Su familia nos llevó de paseo. Me sorprendió impactar en gente tan joven y saber que si lo haces con el corazón, las cosas salen mejor pero también conlleva una gran responsabilidad”, concluyó.

Hace unos días la cantante lanzó su más reciente sencillo “Fancy”. Seguramente tendremos buenas nuevas, muy pronto, de la carrera de NXNNI, quien antepone su originalidad y la experiencia de los fans, en el mundo del mercado de la música. Por lo pronto, experimentemos “Monster High”.