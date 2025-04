‘Spider-Man: Más allá del Spider-Verso’ anuncia fecha de estreno en 2027

Imagen de Spider-Man Beyond the Spider-Verse (ESPECIAL)

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Spider-Man: Más allá del Spider-Verso), la última entrega de la trilogía de animación producida por Sony llegará a los cines el 4 de junio de 2027, según anunció el equipo de producción en el CinemaCon, que se celebra desde el 31 de marzo en Las Vegas (EU).

Phil Lord, productor del filme, aseguró que “será un final masivo para la trilogía” y añadió junto con los codirectores, Bob Persichetti y Justin K. Thompson, que decidieron tomarse “el tiempo necesario para asegurarnos de que lo estábamos haciendo bien”, según publica este martes el medio especializado Variety.

La trilogía, que comenzó en 2018 con Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: Un nuevo universo) y continuó en 2023 con Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: A traves del multiverso) finalizará con esta última entrega.

En la animación original, Miles Morales, un estudiante de secundaria de Brooklyn, aprende que “cualquiera puede llevar la máscara” cuando se convierte en el nuevo Spider-Man y se une a otros spidermans de universos paralelos que se unen para salvar a la ciudad de Nueva York.

En la secuela, Miles lleva a Gwen Stacy (también conocida como Spider-Woman) a través del multiverso, pero entra en conflicto con otra amenaza. No se han revelado detalles del argumento de la tercera entrega, pero es de suponer que Miles Morales se enfrentará a una crisis existencial.

La primera entrega de la saga recaudó 384 millones de dólares en todo el mundo, además de ganar un Oscar a la mejor película de animación, y su secuela recaudó 690 millones.

Lord anunció que trabajará de nuevo con Chris Miller y que “están preparando el filme especialmente para la gran pantalla”.