Antoñito Molina y el pop andaluz de ‘El Club de los Soñadores’

El cantautor Antoñito Molina (ESPECIAL)

El cantautor Antoñito Molina originario de Rota, Cádiz, se ha consolidado como una de las voces emergentes más destacadas del pop andaluz. Con un estilo fresco y auténtico, ha logrado captar la atención del público gracias a su capacidad para fusionar tradición y modernidad en sus composiciones.

Desde sus inicios en la música como integrante del grupo El Tren de los Sueños en 2006, Molina ha recorrido un camino de éxito que lo ha llevado a posicionarse en los primeros lugares de las listas de ventas con temas como “Me estoy volviendo loco” y “Ya no me muero por nadie”.

“Estas canciones las compuse en un momento de mi vida donde sentía que era muy difícil todo, lo único que hice fue no pensar en nada, simplemente me apetecía y creo que esa pureza, esa esencia de escribir canciones sin pensar en nada más, sin pensar en la industria, sin pensar en conciertos ni nada, al final cuando haces algo sin buscar nada es como mejor llegan las cosas”, comentó el cantautor sobre estos éxitos.

En 2025, fue nombrado pregonero del Carnaval de Cádiz, un reconocimiento que refleja su profundo arraigo con la cultura andaluza. Además, su álbum El Club de los Soñadores alcanzó el primer lugar en ventas, consolidando su presencia en la escena musical española.

“Una gran aventura, fue empezar de nuevo, luchar mucho pero lo hice con mucho cariño porque escuché mi corazón, me pedía eso, cuando escuchas a tu corazón las cosas salen bien, aunque cueste más trabajo y sea más difícil, soy feliz de todas las decisiones que tomé, con el riesgo que siempre tiene la vida, al final la vida se trata de eso, de vivir”, afirmó Molina respecto al inicio de su carrera como solista.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y habiendo ingresado en el ranking Top 200 artistas de la plataforma, Antoñito Molina sigue en ascenso. Tras el éxito de su gira A la Aventura Tour, con la que logró sold out en todas sus fechas, en 2025 regresa con Me Prometo, una nueva gira que lo llevará a escenarios emblemáticos como el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, Marenostrum Fuengirola de Málaga, Plaza de Toros Los Califas de Córdoba e Icónica Santalucía de Sevilla, entre otros.

“Arrancamos la gira en España, estaremos por muchos sitios maravillosos donde nunca soñé que iba a tener la posibilidad de tocar porque son sitios grandes, con mucho cariño y entusiasmo. Llevo años viviendo cosas bonitas en España, pero me encantaría venir a México mucho para poder ir haciendo poco a poco un camino bonito aquí, lleno de gente maravillosa que he ido conociendo”, expresó sobre su Me Prometo Tour.

“Hoy en día la música está viviendo un momento muy bonito donde la gente puede elegir lo que le gusta, lo que quiere, lo que siente. Es una recompensa muy bonita porque es muy real. Yo soy un enamorado de las cosas que son de verdad. Cuando una canción se hace viral es porque la gente la está queriendo y es muy bonito”, reflexionó Molina sobre su impacto en plataformas digitales.

Antoñito Molina sigue demostrando que su pasión y talento lo consolidan como una de las grandes promesas de la música en España. No te pierdas la oportunidad de disfrutar su música y sumergirte en su último álbum, El Club de los Soñadores, disponible en todas las plataformas digitales.