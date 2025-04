Meme del Real: “La tensión y las dificultades son las cosas que provocan la imaginación”

Meme del Real disfruta su faceta solista Imagen de la entrevista con Crónica Escenario. (Irving Torres Yllán)

Emmanuel del Real Díaz, Meme, ha destacado como parte de Café Tacvba lo que no ha impedido desarrolle algunos proyectos alternos ya sea de forma solista o con sus hermanos Ramiro y Renato.

Ahora aprovechando el año sabático se tomó la agrupación ha impulsado su carrera con una serie de presentaciones amparadas en los temas ha cantado con ellos pero también con canciones nuevas de su composición, las cuales tienen un sonido más experimental.

En Crónica Escenario tuvimos la oportunidad de charlar con él sobre su proyecto y sus impresiones al estar presentándose en plan solista en esta etapa de su carrera.

Meme, si algo podemos definir de tu música, es que a pesar de que sale “Tumbos”, tú no das tumbos en tu música. ¿Cómo has logrado crear este estilo musical que te identifica ya claramente ante un sector muy competitivo?

Pues sigue siendo un ejercicio de exploración, de divertimento, de investigación, donde la intuición comanda, pero hay todos estos elementos que la nutren y que resultan algo que, por suerte, no se descubre ni siquiera hasta el final, pero también va a pasar mucho tiempo en lo que evoluciona y se va transformando.

Entonces, hay algo de búsqueda, hay algo a veces de conciencia, pero la mayoría de las veces tiene que ver con un momento donde uno resuena con alguna idea y comienza en algo.

Entonces aparecerá algo más romántico, aparecerá algo más bailable, algo más folclórico, porque la música es muy amplia y muy generosa, entonces qué mejor tener la oportunidad de poder estar cercano a todo lo que uno disfruta, escucha, y no solamente a nivel musical, sino nutrido por tantos ámbitos en los que uno puede experimentar la vida y los que tenemos todavía la fortuna de poder hacerlo de manera sana.

Meme del Real disfruta su faceta solista El músico disfruta de un gran momento. (CORTESÍA Pepe Guevara )

Cuando escuchamos “Princesa” en la presentación del Vive Latino, nos llevó mucho la atención este viaje que nos llevas, porque nos llevas por un lado con el que estás ahorita, y se transforma en otra cosa, y se transforma en otra cosa, y hace que la canción se vuelva no una pieza, sino muchas piezas que crean algo diferente. ¿Cómo fue tu expectativa de presentar este tema por fin en vivo?

Pues fue muy emocionante porque “Princesa” es una canción que fue construyéndose de una manera un poco ortodoxa, por lo menos también en lo que es mi trabajo desde siempre, pero muy natural en un sentido de que es libre, es libre la experimentación y la provocación de ideas y que afortunadamente resulta en algo o desafortunadamente en otra cosa.

Y de esta fue algo que siempre resoné muy bien, pero no la visualicé en ese momento como para presentarla en vivo. Llegó el momento donde empezó la traducción a ejecutarla y a pensar que había que tocarla, entonces tocarla en esa conferencia de prensa del Vive Latino que fue el banderazo de salida de todo.

Había una anticipación de que iba a pasar y estaba la conferencia de prensa, pero de pronto llegó la invitación y hubo que montarla, y luego en el festival pasa algo muy lindo, ahí a las canciones uno sólo la va acompañando, ya no son de uno y dependerá del público que tanto se asimilan o no, pero hasta ahora, para mí, ha sido muy emocionante poder llegar a este punto donde las canciones ya existen, donde en algunos de estos casos ya tienen video y donde en algunas cosas ya las toqué en vivo y para eso es la música, para compartir y para traducir ideas o reflexiones que uno tiene.

Hemos seguido lo que has hecho como solista desde hace algunos años, los soundtracks que llegas a hacer, toda esta manera que has estado experimentando con la música, en lo particular me llama mucho la atención la manera en que se siente tan lúdico el experimento que haces cuando juegas con ella. Estás haciendo algo nuevo, muy fresco, pero es algo que tiene un dejo de nostalgia y que tiene un dejo de otros sabores, por ejemplo, hablando de “Tumbos”, la bachata, la música electrónica, ¿qué tanto le divierte a Meme jugar con esta música y darle la vuelta?

En el trabajo o en el quehacer debe haber siempre un balance. Tiene que ser formal, serio, pero estamos aquí divirtiéndonos, los que podemos y tenemos la fortuna de dedicarnos a hacer algo que nos gusta, de una manera en la que tienes una idea o pones una meta, pero el proceso yo lo encuentro que tiene que ser entretenido, disfrutable. siempre hay tensión, dificultades, que son las cosas que provocan la imaginación y, resolver qué vas a hacer si esto no está sucediendo como pensabas y sí, hay algo incómodo, entonces qué necesitas para que eso se pueda traducir de alguna manera y es justamente esa fricción la que también da pie a muchas cosas, pero yo lo tomo como un divertimento y que resulte en lo que resulte.

Entonces lo disfruto y sí, hay una parte de juego, sin duda, porque si no, tal vez los resultados serían otros.

Algo que me llama mucho la atención es que tus canciones que has hecho, resuenan con mucha gente. Pareciera que los jóvenes son los que están siempre más abiertos a esto, pero, por ejemplo, hay personas de más de 70 años que tiene en “Eres” su canción favorita de los últimos años, ¿cómo te sientes sabiendo que estás llegándole no a un público en específico de una generación que te vio crecer en una banda sino que hay gente que te está siguiendo también de mucho más edad?

Es que la música no tiene edad y es el mejor halago en todo caso el que la puede escuchar cualquier ser y que algo le comunique. Eso sí que no se calcula, no se planea y no se puede ejecutar de manera consciente.

Si sucede es una fortuna que ocurre y que no siempre pasa, entonces cuando sucede hay que agradecerlo, apreciarlo, disfrutarlo, jugar con eso y ser responsable con lo que sucede también.

Imagínate que en ese momento estoy haciendo algo o alguien está haciendo algo y de pronto lo hace porque lo necesita, porque le ayuda a traducir algo, que probablemente no hay otra manera y su herramienta con la que cuenta es el acto creativo y si eso se convierte en un canal de comunicación que de pronto llega a lugares donde no sospechabas, pues hay que reconocerlo y siempre tener muy claro que no ocurre siempre y que no ocurre fácilmente y que se agradece.

Meme del Real disfruta su faceta solista El cantante promociona "Tumbos". (CORTESÍA )

¿Qué tanto te está ayudando trabajar con DOCEMIL Music?

Mucho, me gusta y creo que por eso nos encontramos también en un momento de nacimiento de alguna manera de ellos aquí en México, yo con este proyecto y estamos comenzando aventuras diferentes que trabajamos hacia un lugar común, que es compartir música.

Creo que esa inquietud y esa inocencia todavía nos va a llevar a donde nos tenga que llevar, y me gusta esa sensación de que vamos entrando en territorios desconocidos, hemos sido muy respetuosos y hasta ahora vamos trabajando con mucha comunicación y disfrutando.

Después del Vive Latino viene el Tecate Pal Norte y el Ceremonia, ¿motivando para ellos?

Mucho, porque es algo nuevo. He estado muchas veces en escenarios, en lugares pequeños, grandes, en festivales, pero no así, no cantando todo el tiempo, no al frente. Y yo decía, ¿qué va a pasar? Yo no sé cómo me voy a comportar.

Dejaré que la gente, el público y las canciones y la música me indiquen qué hacer y me voy a dejar dirigir, por decirlo de alguna manera, con la intención también de comunicar y de tratar de conectar con el público, pero en principio seguir disfrutando, seguir jugando y apreciando la oportunidad.

En el Vive Latino fue mi primera presentación y sobre todo en un festival y así con tanta gente pues era intimidante pero enseguida me sentí cómodo en el escenario la gente fue muy cariñosa, muy respetuosa y lo agradezco.

Hemos visto en los últimos años a un Meme en el escenario cada vez más suelto, bailas más, juegas más con el público, ¿cómo se ha dado esa transformación del Meme de los primeros años que llegaba al escenario y casi se escondía detrás de los teclados a este Meme que baila tan alegre, tan libre?

El tiempo y la experiencia te da la oportunidad de ir reconociendo lo valioso que es tener lo que tienes.

No es que yo o el grupo no reconozcamos lo afortunados que somos pero pensar que ha pasado tanto tiempo y aún se mantiene, es algo que hay que aquilatar, yo por eso ahora que tuve esta primera experiencia, subo y digo “pues es que es ahora lo tomo o lo dejo” y lo tomo y doy lo que puedo, lo disfruto y trato de hacer lo mejor que puedo, lo que me corresponde, tocar, cantar.

Si me tropiezo literal o metafóricamente pues es lo de menos pero seguimos y he descubierto que tocar y cantar, pero sobre todo mover el cuerpo y bailar es una manera de comunicarme, por eso ahora he relacionado mucho todo esto con las ceremonias más primitivas, donde son danzas y bailes alrededor, porque es así, es el cuerpo que está moviéndose.

Es una cosa intuitiva y que después de estar bailando un buen rato en una boda o en una fiesta ya estás en otro lugar y al día siguiente despiertas y dices “que bien me sentí”, pues sí, porque una parte del asunto tuvo que ver con estar moviendo el cuerpo con otras personas y hay esa convivencia, entonces este yo lo disfruto, lo estoy tratando de explotar lo más que pueda.

Meme del Real disfruta su faceta solista Es uno de los músicos más queridos de México. (CORTESÍA Pepe Guevara )

¿Cuándo tendremos el disco completo?

Tiene pinta de que será por ahí para julio, a mediados del año. Todavía faltarán algunos sencillos, “Tumbos” es el segundo después de “Princesa”, faltarán uno o dos y el disco se verá en su momento, cuando cumplamos este ciclo de sencillos. Yo ya tengo la ilusión de poderlo compartir, pero también estoy disfrutando todo este proceso de otro sencillo y esperaré que venga otro y ahí la música está dando el ritmo.