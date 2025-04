‘El amateur’: “Una película sobre gente aparentemente ordinaria que lucha extraordinarias circunstancias”

Fotograma de 'El amateur' (CORTESÍA )

Llega a cines una clásica cinta de espías de la mano del director James Hawes (Slow Horses), producida y protagonizada por Rami Malek, El Amateur: Operación venganza. Crónica Escenario charló con Malek (Charles Heller) y tres de sus coestelares, Laurence Fishburne (Henderson), Caitriona Balfe (Inquiline) y Rachel Brosnahan (Sarah) sobre los secretos detrás de esta efectiva cinta.

Esta es la primera vez de Malek como actor y productor, algo que definitivamente afectó la perspectiva en su labor histriónica. “Definitivamente, pero la verdad es que amo ver que las cosas fluyan desde el principio hasta el final en todos los elementos”, expresó.

“Espero no sea un aspecto perfeccionista de mi parte, pero desde Bohemian Rhapsody tenía esa manía de comentar y ver que sacáramos lo mejor siempre. Siempre me pregunté cómo podía lograr eso sin sentirme como un intruso en el proceso creativo y la respuesta fue el estar ahí desde el comienzo de la iteración”, explicó.

“Fue algo bello poder observar cómo todo se fue desarrollando, trabajar en el guión junto a Dan Wilsom, Hutch Parker y James Hawes, sentándonos durante varios días para intentar que este proyecto se sintiera tan autentico y único como fuera posible. Y creo que no existe una sensación como el poder entrar a la sala de mezcla de audio al final del filme y ver cómo puedes elevar todo en la gran pantalla”, complementó el californiano.

CINE DE ESPÍAS EN LUGARES DE LUJO





Una de las claves dentro del cine de espías radica en las extravagantes locaciones que presenta y El amateur no es la excepción. “Hubo varios lugares donde pudimos filmar el corazón de la historia, pero como productor decidí que si podíamos usar a Londres lo más posible, sería extraordinario”, señaló Rami.

“La historia cinematográfica del lugar nos remite hasta los años 30, en los primeros días de Hitchcock”, siguió.

“Creo que París es otra ciudad cinemática grandiosa”, comentó Fishburne. “También amo cómo usamos a Langley, en Virginia, porque nadie le suele sacar provecho. Esa es una de las cosas que hace que este filme sea emocionante, que sucede alrededor de todo el mundo y te lleva a lugares que no has visitado antes”.

“En mi caso, estuvimos en un lugar a las afueras de Marsella para grabar todo lo que involucraba la casa de Inquiline. Era una villa de pescadores hermosa de unos cien años de antigüedad donde las casas se interconectaban entre sí”, recordaba Caitriona.

“Cuando llegamos ahí, el equipo armó esa gran secuencia porque era un espacio único y Rami y yo tuvimos un gran momento corriendo entre esas casas, fue algo muy cool”, continuó.

EN BUSCA DE PERSONAJES LLENOS DE MATICES





En medio de las locaciones espectaculares, reside la labor de un buen ensamble actoral. Rachel Brosnahan, por ejemplo, hace un papel diferente a lo que le hemos visto antes. “Rai es una de las razones por las que acepté formar parte de esto. Metió mano en todo sentido y fue inspirador mirar y aprender más sobre la colaboración entre él y James”, expresó.

“Pero fue él quien me buscó a mí y el resto del cast para el proyecto y su pasión por este thriller de espías era tan infecciosa y las relaciones que vemos desenvolverse en el filme, se sentía como algo único que estaba muy bien trabajado en su lado humano”, apuntó la actriz.

“Con Inquiline, me parece que era justo algo que no había hecho antes, lo cual me pareció interesante”, añadió Balfe.

“Ella es una bella dicotomía de alguien que se ha retraído del mundo y vivido en la sombras pero que, a la vez, realiza actos heróicos al exponer a los corruptos. Sumémosle a eso el trabajo al lado de estos grandes actores y las hermosas locaciones, todo eso fue suficiente para hacer un gran papel en este género”, siguió.

EL MENTOR Y EL APRENDIZ





La química entre Laurence Fishburne y Rami Malek como mentor y aprendiz también es algo que funciona muy bien en la cinta.

“Fue muy natural, nos conocemos desde hace unos ocho años y nos queremos y admiramos mucho. Estaba claro que queríamos trabajar juntos así que cuando llegó esta cinta, leí el guión y me pareció brillante. Al trabajar en Londres en nuestras escenas, eso se hizo más profundo y nos divertimos mucho. Estoy muy agradecido de formar parte de este proyecto”, dijo.

Aunque Charles Heller tiene sus propias motivaciones y formas de actuar, para algunos espectadores sin duda tendrá un reminiscente de su rol en la serie Mr. Robot. Sobre ello, Malek expresó:

“Al despedirme de Elliot Anderson en esa serie me sentí triste. Estaba un poco renuente de dejarlo ir. Y aunque no quiero decir que este papel es una iteración del mismo, si comparten aspectos similares. Gravité entre ambos mediante frágiles intersecciones en los sentimientos de ruptura y de genio”.

“Además, Heller atraviesa un momento de pérdida y perseverancia, entre otros, que lo hacen tan complejo como Elliot pero de diferente forma. También tiene a su esposa increíble con la que ha creado esta bella historia de amor, como una pareja perfecta. Eso lo lleva a un lugar que Elliot no podría alcanzar, pero Charlie si es capaz de lograr”, siguió.

“Si puedes tomar ese sentimiento, combinarlo y ponerlo en un thriller de acción, me parece que era una forma de hacer trascendente al género de espías, porque lo hace real y emotivo”, agregó el ganador del Oscar.

UN PERSONAJE QUE EXPLORA EMOCIONES PROFUNDAS





Para comprender la complejidad emocional de Heller, Malek tuvo que ahondar en aspectos muy profundos de su persona en los que la desesperación llegó a afectarle.

“Tristemente, varios de nosotros hemos lidiado con cierta cantidad de dolor o tristeza. Y claramente no considero que la actuación sea mi forma de hacer terapia o el vehículo para hacer una catarsis personal en ello. Aunque definitivamente hay situaciones a las que puedes tener acceso como ser humano”, manifestó.

“Sin embargo, trato de no guiarme por ello. Me pongo en la posición de crear esa relación con el personaje de Rachel, Sarah, y con la inmensa cantidad de dolor que podría sentir. Me recordaba constantemente que, naturalmente, alguien podría tomar una de dos vías”, prosiguió Rami.

“Hablando con James (Hawes), atravesamos por cada etapa de la pérdida y fuimos muy cuidadosos de cómo abordarlas en la cinta. Tratamos de crear una relación subversiva con la audiencia donde se pudieran identificar con Charles porque son reacciones naturales las que tiene. Eso sí se volvió un aspecto muy personal porque cualquiera podría sentirse atado a ello de la misma forma”, siguió.

UN SER HUMANO PUEDE REALIZAR LO IMPOSIBLE





El amateur también muestra el alcance que, a veces, un ser humano normal, puede tener para llegar a realizar lo imposible.

“Es algo que todos los actores encontramos atractivo, el poder contar historias de gente aparentemente ordinaria que tiene que alzarse a las extraordinarias circunstancias que, de repente, se le presentan. Y eso es algo que todos, como seres humanos, vivimos alguna vez”, afirmó Fishburne.

“Todos estos personajes tienen un arco en el cual tienen que cambiar radicalmente y crecer”, sumó Laurence.

“Además, la cinta levanta esta cuestión sobre la venganza y la justicia y las diferencias entre ambas. ¿Es acaso la revancha lo que te dará cierta paz? Cuando tienes un gran dolor y buscas a alguien que responda por la cosa terrible que ha hecho, puedes pedir ciegamente una venganza”, reflexionó a su vez Caitriona.

“Pero ¿es ese el camino correcto? El camino de Heller para descubrir esa cuestión es muy interesante”, añadió.

“Heller se mantiene fiel a lo que es durante todo el curso de la historia, incluso cuando se le cuestiona. Y es que su forma no es la misma a la que hace Hernderson, el personaje de Laurence. Existe una confianza en sí mismo que resalta y creo que, para el público, eso puede resultar bastante aspiracional, ver a alguien en una película haciendo esto”, concluyó Brosnahan.