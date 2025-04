Linklater, Wes Anderson y Kleber Mendonça, por la Palma de Oro de Cannes

Dirigentes del Festival de Cannes en conferencia de prensa (Stephanie Lecocq/REUTERS)

La Nouvelle Vague según Richard Linklater, Benicio del Toro a las órdenes de Wes Anderson, el regreso del brasileño Kleber Mendonça Filho y la francesa Julia Ducournau y la doble apuesta española a la Palma de Oro, con Carla Simón y Oliver Laxe, despuntan en la selección de filmes del próximo Festival de Cannes.

La lista de largometrajes, anunciados este jueves en un cine del barrio parisino de Montparnasse, incluye también a figuras como el danés Joachim Trier (Sentimental Value); el ucraniano Sergei Loznitsa (con la ficción Two Prosecutors) o el iraní Jafar Panahi, que ha sufrido persecución en su país y que es responsable de títulos como Taxi y No bears.

Es tradicional que se añadan títulos a posteriori, antes del inicio del festival el 13 de mayo, pero entre las 19 anunciadas hoy -con seis dirigidas por mujeres- también destaca The history of sound -del sudafricano Oliver Hermanus, con una historia de amor queer con Paul Mescal y Josh O’Connor- o Eddington, del estadounidense Ari Aster, con estrellas como Pedro Pascal, Emma Stone o Joaquin Phoenix.

Los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne, que forman parte del club de quienes han ganado dos veces la Palma de Oro, lucharán por la tercera con Jeunes mères.

Fuera de competición por la Palma de Oro, presentarán películas estrellas como Bono, el cantante de la banda U2, con el documental Stories of Surrender, o Scarlett Johansson, que debuta como directora con Eleanor the Great, que sí competirá pero en la sección Una cierta mirada.

Y siguiendo la tradición de llevar a la Croisette lo mejor del cine comercial, en la alfombra roja aterrizará este año Tom Cruise para presentar fuera de competición la última entrega de la saga Misión imposible, otro de los platos fuertes de esta edición 78, junto a la Palma de honor que recibirá Robert De Niro.

También fuera de competición llegarán Jodie Foster, en la francesa Vié Privée; Diane Kruger en el último trabajo de Fati Akhin, Amrun; Dakota Johnson y Adria Arjona en Splitsville, de Michael Angelo Covino, o Isabelle Huppert en La femme la plus riche du monde.

Mendonça Filho lidera la participación latinoamericana

Brasil volverá a estar representado un año más en la competición oficial, cuyo jurado estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, con lo nuevo de Kleber Mendonça Filho, quien lidera la participación latinoamericana de esta edición.

El director de Aquarius y Bacurau regresa a Cannes con un filme policíaco ambientado en Brasil en 1977 que narra la historia de Marcelo (Wagner Moura), un hombre de unos 40 años que se ha mudado recientemente a Recife, en la costa noreste del país, para escapar de un pasado violento.

El cine chileno también tendrá un papel importante este 2025 en el festival gracias a Sebastián Lelio en la sección Cannes Première, fuera de competición, y a Diego Céspedes, cuya ópera prima optará a premio en la sección Una cierta mirada.

Lelio, ganador del Oscar a mejor película internacional con Una mujer fantástica (2017), sobre una mujer trans, acude con La ola, una combativa historia feminista sobre el aborto que Frémaux avanzó que dará que hablar.

Sigue a una estudiante chilena -interpretada por Daniela López- involucrada en movimientos universitarios feministas sobre el aborto.

En cuanto a Céspedes, intentará impresionar con La misteriosa mirada del flamenco en la sección que Cannes dedica a descubrimientos y nuevas promesas.

En el filme se sumerge en el desierto chileno, donde una enfermedad desconocida comienza a propagarse en un pueblo. Se acusa a los homosexuales de su transmisión mediante la mirada y Lidia, la única niña de la comunidad, buscará averiguar la verdad.

Fuera de competición también volverá al prestigioso certamen de la costa mediterránea francesa el haitiano Raoul Peck, con su nuevo documental, Orwell: 2+2=5, un filme sobre el visionario autor George Orwell.

Y España, que no había participado en la competición oficial de Cannes desde 2019, con Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, tendrá doble representación con los filmes Sirat y Romería.

Ese último título será el estreno en Cannes de Carla Simón después de sus éxitos en la Berlinale: Verano 1993 ganó en 2017 el premio a mejor ópera prima del y Alcarrás (2022), su segunda película, se llevó el Oso de Oro.

En Romería, que es su tercer largometraje, la catalana continúa explorando su pasado familiar, mientras que Sirat es la historia de un padre y su hijo que se trasladan a Marruecos a buscar a su hija y hermana.

Este jueves también se desveló la película de apertura del certamen, que será la ópera prima de la francesa Amélie Bonnin, Partir un jour.