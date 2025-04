Puis Calzada, el diseñador mexicano que cumplió su sueño de hacer arte para Metallica

El artista Puis Calzada (ESPECIAL )

De ser el maestro del rediseño detrás de Chester Cheetos por 15 años hasta diseñar el cartel de Metallica para su presentación en España, el artista Puis Calzada estuvo presente en La Mole y charlamos con él para Crónica Escenario sobre las aventuras y desventajas de una carrera llena de gran talento, mucho terror y puro heavy metal.

“Mi pasión por el dibujo comienza con los cómics, principalmente con las caricaturas. A mí me gustaba mucho el Hombre Araña, la de los 60, que llegó a México por ahí de finales de los 70, principios de los 80. Cuando lo vi en la pantalla, me enamoré del personaje y ya después descubrí que había cómics”, recordó el experimentado artista.

“Cuando los descubrí, me empezó el gusto por dibujar. Copiaba los paneles y ahí empecé como que a hacer mi gusto por el dibujo. Nunca fui un buen estudiante, nunca me apliqué a ningún estudio artístico, nada de eso, todo es autodidacta, todo lo fui aprendiendo sobre la marcha. Era un adolescente muy disperso me gustaba la música, la fiesta y no tenía planeado mi futuro la verdad”, confesó.

“Pero llegó una oportunidad gracias a un vecino que tenía un despacho de diseño que trabajaba con Sabritas y me preguntó si me saldría bien Chester. Le hice un bocetito que le gustó y ahí me contrataron para hacer el personaje, que después lo hice durante muchos años, lo rediseñé y pues obviamente las nuevas tecnologías”, siguió.

“Como en este momento la inteligencia artificial, nos empezaron a alcanzar con la animación 3D y querían eso en Chester. Me dieron las gracias después de mucho tiempo y fue una temporada difícil con mi esposa. Pero sabía que era el momento de perseguir mis sueños”, apuntó Calzada.

SU PASO POR LOS CÓMICS





En medio del momento más turbio de la vida, Puis se enfocó en realizar cómics. “Era mi sueño así que empecé a entrenarme un poquito más en ello y tuve un par de entrevistas con cazadores de talentos de Marvel y de DC. Me dijeron que mi trabajo estaba muy bien, que les mandara pruebas. Y eso se convirtió en mucho tiempo sin recibir sustento”, dijo.

“Entonces mostré ese trabajo que ya había hecho que no se estaba usando para nada y lo mostré a editoriales independientes y ahí empecé a trabajar en cómics de terror porque es otra de mis pasiones y encontré varias editoriales que tenían licencias de películas que me gustaban mucho. Ahí empezó mi carrera como dibujante, que es la que llevo hasta la fecha, aunque me he expandido a más lugares”.

Su gusto por el cine de terror también lo ha llevado por otros rumbos. “Empecé a ver que hubo una oleada de compañías de ropa que empezaron a hacer playeras de películas clásicas, sobre licencia y todo, eran oficiales y eso me interesó mucho. Busqué cómo trabajar con ellos y empecé a trabajar haciendo diseños para ellos con películas que me encantan. Hice playeras de películas como Halloween o Evil dead que me marcaron en mi vida”.

SU TRABAJO LLEGÓ A FANGORIA





Ni qué decir de su participación con una de las revistas más populares del terror en el mundo: Fangoria. “Siempre fui muy fan de esa revista, pero un rato la cancelaron, se fue mucho tiempo pero hicieron un revival que tiene ya unos añitos pero justo cuando la estaban reiniciando, encontré el correo de contacto de ellos y les dije que me gustaría colaborar, y no pasó nada”, expresó.

“Ni modo, se hizo el intento. Pero al poco tiempo me escribe el editor en jefe con una emergencia para una ilustración de un día para otro. La hice y de ahí me empezó a dar más trabajos. Ahorita han estado intentando con nuevos artistas, pero siempre está ahí la puerta abierta”, mencionó.

METALLICA, LO QUE LO LLEVÓ A OTRO NIVEL





Otra de sus mayores pasiones es el gusto adquirido por el heavy metal, algo que también le ha abierto puertas sorpresivas. “Mi banda favorita es Metallica, siempre lo ha sido, desde que los escuché por primera vez dije ‘esta banda es lo mío’”, sumó.

“Recuerdo que había un artista que hacía los diseños de las playeras de la banda a finales de los 80, principios de los 90, y era una de las influencias más grandes que yo tenía. No quería ser él, pero pensaba trabajar para Metallica, soñaba con eso. Pero vivíamos en una época en que no era tan fácil poder acercarte a las mentes que toman esas decisiones”, añadió.

Pero gracias a las redes sociales, el mundo imposible se hizo pequeño y Calzada cumplió otro sueño de su juventud.

“Empecé a hacer nuevas conexiones y amistades que me orientaron cuando comencé a hacer fan art, lo empezaba a postear en mis redes sociales y de repente unos amigos que ya habían trabajado con Metallica lo reposteaban y entonces eso hizo que me pusiera en la mira de la compañía que les hace la mercancía y me contactaron y me propusieron colaborar con ellos”, dijo.

“En realidad es mi mayor logro, es como si hubiera subido a la cima del Everest. Cuando me pidieron hacer los pósteres del concierto de Madrid, estaba muy contento con el hecho de hacerlo, y de repente empiezo a recibir mensajes en mi Instagram y eran fotos de las pantallas del concierto con mi trabajo”, declaró. “Peleas toda tu vida por lograr algo. Y cuando lo ves materializado, bueno, hasta se te pone chinita la piel”.

EL PLACER DE LAS CONVENCIONES





Puis además agradece el trabajo de La Mole en reconocer el arduo trabajo que artistas como él y otros realizan.

“Me da mucho gusto que mi trabajo ha tenido estos alcances. Que la amable gente que organiza el evento me invita, aprecia mi trabajo y que los fans, vienen los fans de los cómics, las convenciones, del rock y del horror, todos ellos vienen a la mesa a platicar, se llevan un recuerdo y eso te alimenta como artista, te da más inspiración”, comentó.

“Muchos hablan del bloqueo del artista, del cansancio. Y sí pasa de repente que te hartas un poquito de tu rutina, pero al venir a estos lugares vuelvo a cargar pila, porque la gente te da esa vibra y te dice, me gusta tu trabajo. Y ese es el objetivo”, agregó.

“Creo que para que las cosas salgan bien y padres, tienes que buscar lo que más sabes. Por eso mi trabajo funciona, porque busco eso, justamente lo que me apasiona, lo que amo, y eso es lo que quiero compartir. El trabajo lo hago para mí. Eso pasa con todos los proyectos que tengo en mente, son de mi para mí pero siendo el fan que quiero ser”, sumó.

CON HAMBRE DE MÁS PROYECTOS





Sin embargo, Puis ha tenido que tomar riesgos que le han redituado gracias a seguir a su corazón y aquello que lo apasiona desde siempre.

“Nuestro trabajo va evolucionando, va cambiando. Si te enseñara dibujos míos de hace 10 años, vas a decir que no es el mismo dibujante, pero sí hay veces que tienes que aventarte. Mi transición a los cómics fue complicada porque no estaba ni cerca del nivel de mis compañeros. Fue como volver a aprender a dibujar”, explicó.

“Y ahora sí, practicar perspectiva, cómo dibujar autos, edificios, anatomías perfectas. Y con los pósteres de conciertos es un tema totalmente diferente a los cómics, porque en un cómic estás contando la historia en páginas y en cuadros mientras que en esos es contar una historia en una sola imagen. Cada nuevo proyecto es un desafío y aprendizaje, sin duda”, siguió.

Ahora, entre las nuevas metas de este gran artista mexicano invitado a La Mole, existe una donde busca la atención de cierto papa y su banda: Ghost. “Es un reto que tengo muy presente, ya les he mandado muchas cosas, pero no dan el brazo a torcer”, dijo.

“Ya pasé de las ganas de trabajar con ellos al capricho y para mí siguen ellos, aunque también quiero trabajar dibujando a Spider-Man. Tengo todavía mucha hambre, muchos proyectos que quiero cumplir, muchas ideas que quiero plasmar. Para mí, no hay un proyecto que termine tu carrera, que digas, ya, termina, sino que te inspira a ver qué más puedes conseguir”, aseveró Calzada.

“El trabajo artístico siempre es para compartirlo con el mundo. Y cuando ves que sí se está consiguiendo eso, pues es un logro y eso te hace querer alcanzar nuevas metas porque podría decirte ‘ya trabajé con Metallica y ya se acabó‘, pero todavía hay mucho más que hacer, aún hay batallas que pelear y hay lugares a los cuales llegar”, concluyó.