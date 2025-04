El cantante Arcángel revela que fue sometido a una cirugía a corazón abierto

Arcángel confirmó que el concierto programado para el 19 de abril en Guatemala sigue en pie

El cantante urbano Arcángel, de 39 años y originario de Puerto Rico, sorprendió a sus seguidores al revelar a través de su cuenta de Instagram que recientemente se sometió a una operación a corazón abierto.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más GRANDE que DIOS y la VIDA me han puesto. Tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se rehúsa a dejar de latir. “Nuevamente, el GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal”, escribió el artista en una emotiva publicación.

Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre los motivos que lo llevaron al quirófano, el mensaje deja claro que se trató de una intervención delicada que puso a prueba su fortaleza física y emocional.

A pesar de su reciente cirugía, Arcángel confirmó que el concierto programado para el 19 de abril en Guatemala sigue en pie. Aunque inicialmente hubo dudas sobre su participación, el intérprete aseguró que tanto su cardiólogo como su cirujano le autorizaron presentarse en el evento.