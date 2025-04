Checo Pérez acapara ovación en el concierto de Alejandro Fernández en Guadalajara

Checo Pérez en el concierto de Alejandro Fernández

La noche del 17 de abril se vivió un momento lleno de música, emociones y orgullo en la ciudad de Guadalajara, donde Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo”, ofreció un concierto como parte de su gira De Rey a Rey. Este tour es un homenaje a su padre Vicente Fernández. Sin embargo, más allá del tributo, uno de los momentos más destacados del evento fue el reconocimiento que Alejandro hizo a uno de los grandes orgullos de Jalisco y del deporte mexicano: Sergio “Checo” Pérez, presente en su concierto.

Durante una pausa en el evento, entre ovaciones del público, Fernández dirigió unas palabras especiales al piloto tapatío, quien se encontraba entre los asistentes. “Ha sido ya historia y va a pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de nuestro país. Se encuentra acompañándonos nuestro amigo, porque sí es amigo de todo mundo, Checo Pérez. ¡Un aplauso, por favor! “Un orgullo no solo para Jalisco, es para todos los mexicanos”, expresó con entusiasmo en el Potrillo.

La ovación fue inmediata, pero lo que provocó las risas del público fue la broma que el cantante dedicó a Checo. En medio del ambiente, Alejandro no dudó en hacer alusión a un video viral donde se ve al piloto intentando cantar de una manera bastante peculiar. Con humor, dijo: “Nada más porque no sabes cantar, carnal, si no, te subía”. La frase desató una ola de carcajadas en todo el recinto, mostrando la cercanía y confianza entre ambas figuras.

Cabe destacar que no es la primera vez que Sergio Pérez asiste a un concierto de Alejandro Fernández durante esta gira, lo que deja ver no solo su afición por la música ranchera, sino también el estrecho lazo de amistad que mantiene con el cantante.

A pesar de encontrarse en un año sabático lejos de las competencias de Fórmula 1, Checo Pérez sigue siendo una figura mediática tanto en el ámbito deportivo como en el del espectáculo. Su presencia constante en eventos públicos y su cercanía con personalidades del medio artístico demuestran que su fama trasciende los circuitos, manteniéndolo como uno de los mexicanos más queridos y admirados del momento.