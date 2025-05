“Thunderbolts”, el regreso a la gloria del Universo Cinematográfico de Marvel

Los "Thunderbolts" (Disney)

Este 30 de abril llegó a los cines del país “Thunderbolts”, la reciente apuesta de Marvel para regresar a la cima de la industria cinematográfica, luego de que hace algunos años ha acaparado reflectores con material de superhéroes donde el material era medianamente interesante y sobre explotado.

Tenemos de regreso a los personajes de Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, presentada en “Black Widow” (2021), hermana de Natasha Romanoff (Black Widow), antigua vengadora que se sacrificó para conseguir una gema del infinito en Avengers Endgame (2019). Alexei Shostakov, o mejor conocido como “Red Guardian”, interpretado por David Harbour, padre de Yelena quien la acompañará a redimir su pasado lleno de violencia y fracasos.

Bucky Barnes figura en el filme como “The Winter Soilder”, interpretado por Sebastian Stan, vengador retirado que ahora funge como Congresista en el gobierno de Estados Unidos. John Walker o el “U.S Agent”, antiguo Capitán América que fue destituido de su papel por Sam Wilson debido a que sucumbió ante la violencia y asesino a sangre fría a uno de los villanos de la serie “Falcon and the Winter Soilder” (2021).

Nuevamente aparece en escena Ava Starr o “Ghost”, ex agente de Shield que fue antagonista principal de la película “Ant Man and The Wasp” (2018). En el papel de “Taskmaster” se encuentra la actriz Olga Kurylenko, antigua némesis de Black Widow y la nueva incorporación al UCM “Bob”, interpretado por Lewis Pullman que será el alma de la película y un nuevo hilo para futuras entregas de Marvel; este personaje se encontraba recluido en una bóveda secreta de Valentina Allegra y el grupo termina rescatándolo.

La historia se centra en un grupo disfuncional de super personas inadaptados y perdedores (Thubderbolts) que demostraran que pueden salvar el día uniéndose por un enemigo en común (Valentina Allegra de Fontaine interpretada por Julia Louis-Dreyfus, la cual es funcionaría de la CIA y el gobierno busca destituirla por sus acciones poco éticas).

En el camino se les unirán “Bucky” y “Red Guardian” para ayudarles a derrotar a de Fontaine que ha fungido como jefa de los personajes en misiones secretas e ilícitas, y debido a la investigación del gobierno buscará eliminarlos para desaparecer toda evidencia de sus acciones.

Personajes entrañables

Poster de la pelicula (Disney)

Kevin Feige apostó por estos personajes poco reconocidos pese a su trayectoria en las historias del UCM, dando en el clavo, ya que nos entrega una historia con corazón en la cual el espectador puede sentirse identificado fácilmente en este camino de redención para buscar el bien para los demás y no sólo por ti.

Un tema importante en este filme es la salud mental y la sensación de fracaso y soledad, que personajes como “Bob” y “Yelena” reflejarán a la perfección estos problemas tan humanos que hace que reflexiones sobre el camino que han decido seguir en su vida y que nunca es tarde para cambiar.

La película está llena de coreografías de acción, buena fotografía con tomas divertidas y dinámicas, efectos especiales que no podían faltar, dosis de comedia y personajes entrañables que catalogan el buen camino que el UCM está tomando para sus próximas aventuras. Asimismo y como es característico de Marvel, cuenta con una escena postcréditos que marca la antesala de lo que será Avengers “Doomsday”.