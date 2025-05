Top Gun 3 ya está en desarrollo

El regreso del piloto Pete Mitchell “Maverick”, interpretado por Tom Cruise es casi un hecho, así lo confirmó Christopher McQuarrie, escritor y productor de la película del 2022 Top Gun: Maverick.

McQuarrie, también director de la ultima entrega de Mision Imposible asisitió al podcast “Happy Sad Confused” del periodista Josh Horowitz en donde el director comentó que ya tiene listas ideas para una nueva película de Top Gun.

En la entrevista, Horowitz cuestionó si la trama de la futura entrega sería mas difícil que “Maverick”, a los que Christopher contesto: “No, ya la tenemos en la bolsa, ya se de que va a tratar la película”.

“No fue tan difícil como pensé que sería. Sabes, ninguna de estas películas es complicada. Cuando entré a la oficina diciendo ‘¡Vamos! ¿Qué haremos?’ Ehren Kruger (guionista) propuso una historia y lo pensé un momento, que de hecho sonaba bien... Después tuvimos una conversación al respeto y la estructura de la película estaba ahí“, expresó.

Asimismo, puntualizó en el tema principal de la nueva entrega y la dificultad que tendrá para hacerla.

“Es cuando comienzas a trabajar, y te haces preguntas, cuando comienzas a pensar ‘¿Cómo están hechas estas películas?’. Entonces te das cuenta que no es por la acción, ni es por la intensidad o magnitud de la acción, tampoco es por la ingeniería detrás de las películas, no se trata de hacer bolas de fuego. No es ninguna de esas cosas, es la ‘emoción’ se trata del cierre emocional que le ofreces al público”, mencionó.

Informó que Top Gun busca encontrar un balance emocional y darle un lugar para que el público sienta cariño por los personajes.

Por ejemplo, recordó la enscena entre Maverick (Cruise) y Rooster (Milles Teller), cuando los personajes se reconcilian después de que Rooster le guardó resentimiento durante toda su vida a porque lo culpaba de la muerte de su padre, Goose, en la primer película de 1986.

“Tienes un conflicto entre estos dos personajes, en el que recreas la confrontación clásica entre Maverick y Goose. Entonces le tienes que dar ese cierre emocional a la audiencia. En el minuto en que el enfrentamiento entre los dos personajes se resuelve, se acaba la película, porque das fin a la tensión”, finalizó.