Guillermo Del Toro impulsa “Sira and the Secret of the Park”, fábula animada sobre identidad y mito

Una nueva colaboración cinematográfica entre México y España promete abrir un universo fantástico profundamente ligado a la emoción, la identidad y la herencia cultural. “Sira and the Secret of the Park”, largometraje animado actualmente en desarrollo, es codirigido por el cineasta español Adrià García, ganador del Goya por Nocturna, y la directora, guionista y actriz mexicana Ángeles Cruz, ganadora del Ariel por Nudo Mixteco.

El proyecto es una coproducción entre El Taller del Chucho (fundado por Guillermo del Toro), Martfilms y la española Fasten Films, con el apoyo del ICEC, Creative Europe MEDIA e Ibermedia.

El filme apuesta por un enfoque visualmente ambicioso que fusiona el género fantástico con una historia de maduración emocional, explorando temas como la memoria generacional, el mito ancestral y la búsqueda de identidad.

La historia se sitúa en un extenso parque urbano de Barcelona, donde Sira, una niña de 12 años que vive en una humilde casa escondida entre los árboles, encuentra un misterioso collar encantado que la lleva a un mundo mágico que refleja su mundo interior. A medida que los límites entre ambos espacios comienzan a diluirse, Sira deberá encontrar un equilibrio delicado que solo ella puede percibir.

Una estética híbrida

“En Sira, el mundo del parque es casi una proyección de la vida emocional del personaje”, explicó García en entrevista con la revista Variety. “No se trata solo de escapar, sino de construir un universo que tenga sentido y esté vinculado a lo que ella es y atraviesa”.

Para reflejar esta dualidad, el filme empleará una animación híbrida: el mundo real será creado con stop-motion, para transmitir estructura y peso físico, mientras que el universo mágico será dibujado a mano, fluido, orgánico, en movimiento constante.

El guion, escrito por Ángeles Cruz, parte de una idea original de la autora española Aixa de la Cruz, y se nutre de la herencia indígena mixteca y la cosmovisión espiritual de su autora.

“Las historias que he escrito están modeladas por una perspectiva que me forma, que no es reciente, sino heredada de mis abuelas, de mi comunidad, del bosque que alimentó mi espíritu”, señaló Cruz. “Por eso siento que Sira también cuenta mi historia: esos relatos que me nutrían de niña, mi nagual que me cuida, y esas cosas que solo se ven con el alma”.

García considera que la sensibilidad de Cruz es fundamental para la película. “Su mirada humana conecta con lo ancestral y lo mágico de una manera que necesitamos”, dijo.

Producción transnacional con mirada femenina

El equipo de producción lo integran figuras destacadas: Adrià Monés Murlans (The End of It) por Fasten Films, Claudia Calviño (Yuli) por Cuba, Martha Orozco (Pornomelancholia) por Martfilms, y Angélica Lares (productora de Pinocho de Guillermo del Toro) por El Taller del Chucho. “Desde el inicio vimos esto como un proyecto impulsado por productores”, explicó Lares.

“Cuando Adrià Monés compartió la idea con Martha Orozco, ella me contactó de inmediato para empezar a construir el mundo de Sira. Queremos contar una historia profundamente conmovedora sobre una niña que encuentra su camino y se adentra en un mundo otro lleno de criaturas míticas que combinan nuestras culturas”.

Actualmente en fase de desarrollo, Sira and the Secret of the Park busca ampliar su red de aliados internacionales con miras a iniciar producción próximamente. Se perfila como una fábula visualmente innovadora y emocionalmente resonante, que entrelaza el imaginario europeo y mesoamericano en una narrativa de crecimiento, magia y raíces compartidas (con información de Variety).