Oeisis en CDMX: la banda tributo a Oasis promete un show único en La Maraka

The Oeisis Experience regresa este 1 de mayo a La Maraka Especial

Hay proyectos musicales que nacen desde la admiración, pero pocos logran trascender el homenaje para convertirse en una experiencia emocional completa. Ese es el caso de Oeisis, la banda tributo a Oasis que regresa a México con una propuesta que va más allá de lo sonoro: un viaje en el tiempo que conecta generaciones a través de la nostalgia, la energía y la fidelidad artística.

En entrevista, Mauro y Martín —dos de sus integrantes— no solo hablan de música, sino de identidad, conexión con el público y de un fenómeno que, sin proponérselo, ha crecido hasta convertirse en una experiencia escénica que mezcla concierto y teatro.

De tributo a experiencia: el origen de Oeisis

El proyecto no comenzó como una banda formal, sino como un punto de encuentro entre dos músicos que compartían una misma obsesión: Oasis.

Cada uno tenía su propio proyecto tributo, pero el destino los llevó a coincidir en 2015. Fue entonces cuando decidieron unir fuerzas y apostar por algo más ambicioso.

“No queríamos solo tocar canciones. Queríamos sentir lo que ellos transmitían y recrearlo”, explican.

Con el paso del tiempo, esa búsqueda evolucionó en algo más complejo, es decir a una interpretación musical precisa, así como una recreación escénica detallada y una conexión emocional con el público.

Hoy, Oeisis no se define solo como banda, sino como una especie de obra teatral musicalizada.

¿Qué podemos esperar del show de Oeisis?

Uno de los elementos más distintivos del proyecto es su enfoque escénico. No se trata únicamente de replicar canciones icónicas, sino de recrear el espíritu completo de un concierto de Oasis.

Cada integrante asume un rol específico, no solo en lo musical, sino también en lo actoral. La intención es clara: transportar al público a otra época.

“La parte musical es tan importante como la actoral. Queremos que la gente sienta que está ahí, en ese momento”, explican.

Este nivel de detalle implica un trabajo minucioso como el estudio de cada instrumento, análisis del estilo interpretativo y la reconstrucción de la energía en vivo.

El resultado es una experiencia que, según ellos mismos, no puede replicarse en video.

¿Cómo fue el primero concierto de Oeisis en México?

Si hay algo que Oeisis no olvida, es su primer encuentro con el público mexicano.

“Fue una conexión inmediata. Hay algo muy emocional en México que encaja perfecto con lo que hacemos”, aseguran.

Ese vínculo fue tan fuerte que ahora regresan con una gira más amplia, incluyendo varias ciudades del país.

Destacan que el público mexicano es apasionado, expresa el cariño abiertamente y genera una energía distinta en cada show.

“Cada concierto cambia gracias a la gente. Eso es lo más importante para nosotros”.

Un mensaje directo: “no se lo pueden perder”

Antes de despedirse, el mensaje es claro y directo para el público mexicano: “No sabemos qué están esperando para comprar su entrada”.

Más allá de la promoción, insisten en que es la experiencia en vivo no se puede replicar y que la conexión emocional es el verdadero valor y que es un evento “de fan a fan”.

Y quizá esa frase resume todo: no es solo un concierto, es un punto de encuentro entre personas que comparten una misma pasión.

¿Cuándo y a qué hora es el show de Oeisis en la Maraka?

Para todos los fanáticos de Oasis y de los tributos, la presentación de la banda argentina con The Oasis Experience tendrá lugar este viernes 1 de mayo en el centro de espectáculos “La Maraka” en punto de las 21:00 horas.

Boletos:

VIP + M&G - $800.00 MXN

General - $600.00 MXN