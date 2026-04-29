Este es el precio de los boletos para los conciertos de David Byrne en México con “Who Is The Sky Tour”

David Byrne regresa a la México con una serie de conciertos Foto: Especial

David Byrne, la mente creativa detrás de Talking Heads, volverá al país con una nueva gira que promete ser mucho más que un concierto: una experiencia escénica completa.

El músico escocés-estadounidense traerá su “Who Is The Sky Tour” a territorio mexicano, una gira que acompaña su más reciente etapa creativa y que ya ha generado conversación por su propuesta visual, conceptual y musical.

¿Cuándo y dónde se presentará David Byrne en México?

El regreso del artista a México ya tiene fechas confirmadas, y la Ciudad de México será una de las paradas principales:

4 de septiembre de 2026 – Teatro Metropólitan (CDMX)

8 de septiembre de 2026 - Auditorio Telmex (Guadalajara)

10 de septiembre - Escenario GNP Seguros (Monterrey)

El concierto en la capital está programado para las 21:00 horas, en uno de los recintos más emblemáticos para shows internacionales.

David Byrne regresa a la México con una serie de conciertos Foto: OCESA

Venta de boletos: cuándo y cómo comprarlos

Para quienes ya están pensando en asistir, la venta de boletos seguirá el esquema habitual:

Preventa: 30 de abril de 2026

Venta general: 1 de mayo de 2026

Las entradas estarán disponibles a través de plataformas oficiales como Ticketmaster, y se espera una alta demanda debido al perfil del artista.

Precio de boletos para conciertos de David Byrne en México 2026

De acuerdo con la informacipon oficial difundida por OCESA los precios de los boletos quedan del la siguiente manera:

David Byrne en la CDMX con cargos:

Preferente A: $2,963.50

Preferente B: $2,343.50

Preferente Bb: $1,810.50

Balcón C: $2,083.50

Balcón D: $1,339.25

Balcón E: $1,029.25

David Byrne en Guadalajara con cargos:

Zona Roja: $2,343.60

Zona Azul: $1,686.40

Zona Blanca: $1,475.60

Zona Lila: $1,190.40

Zona Naranja: $892.80

Colaboración con Natalia LaFourcade

Tras una gira aclamada mundialmente como el evento musical en vivo del año y una actuación trascendental en Coachella, David Byrne ha lanzado “¿Cuál Es La Razón?”, una vibrante nueva versión de su tema “What Is The Reason For It?”, incluido en su más reciente álbum, Who Is The Sky?

Esta versión cuenta con la voz de la legendaria cantante mexicana ganadora del GRAMMY,Natalia Lafourcade, quien toma el lugar de Hayley Williams (Paramore) de la versión original. Producido por Mexican Institute of Sound, este dueto pop con tintes latinos se transforma en un remix guiado por voces y metales, inspirado en las experiencias de David en la Ciudad de México y los eternos misterios del amor.