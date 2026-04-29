Cirque du Soleil regresa a México con ECHO: fechas, precios y todo lo que tienes que saber

Cirque du Soleil regresa a México con ECHO Foto: OCESA

Uno de los acontecimientos culturales más impresionantes, regresa a la CDMX con Cirque du Soleil “ECHO”, una propuesta completamente nueva que promete sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo.

Con una narrativa que mezcla tecnología, acrobacia, poesía visual y un mensaje profundamente humano, el espectáculo traerá a la ciudad un espectáculos lleno de evolución en el lenguaje artístico de la compañía canadiense, apostando por una experiencia inmersiva que conecta con las emociones más universales.

¿De qué trata “ECHO” de Cirque du Soleil?

“ECHO” no es solo una sucesión de actos acrobáticos. Es una historia que gira en torno al vínculo entre las personas, la naturaleza y el entorno que habitamos.

Impulsado por el poder del cambio, la esperanza de la juventud y el valor de la empatía, ECHO sigue a una joven curiosa llamada FUTURE, mientras se adentra en un mundo de fantasía que explora nuestro vínculo sagrado con los animales y la naturaleza. Cuando FUTURE y su mejor amigo, el PERRO, se encuentran con un misterioso CUBO, aprenden rápidamente cómo sus acciones tienen el poder de moldear este mundo, y que, si nos unimos, podemos crear el mundo en el que todos queremos vivir.

¿Qúe podemosm esperar de “ECHO” de Cirque du Soleil?

El vigésimo espectáculo bajo la Gran Carpa de Cirque du Soleil trae visuales audaces y una estética única en gira, contando con una banda sonora oficial que captura la esencia de la profundidad emocional del show, mientras eleva sus asombrosas acrobacias y narrativa con voces en vivo e intrincadas armonías.

Lleno de personajes vibrantes, música inspiradora, luces y proyecciones sorprendentes, además de hazañas acrobáticas nunca vistas, ECHO invita a la audiencia a un viaje a través de un universo de maravillas y posibilidades infinitas.

Fechas oficiales de “ECHO” de Cirque du Soleil

DEL 3 AL 27 DE SEPTIEMBRE – QUERÉTARO - GRAN CARPA SOLEIL EN EL INFIELD DEL AUTÓDROMO

DEL 9 DE OCTUBRE AL 1º DE NOVIEMBRE – GUADALAJARA - GRAN CARPA SOLEIL EN PLAZA PATRIA

DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2027 – CIUDAD DE MÉXICO - GRAN CARPA SOLEIL EN SANTA FE

Venta de boletos para “ECHO” de Cirque du Soleil

Los boletos estarán en preventa Banamex el 29 y 30 de abril, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx para Guadalajara y Ciudad de México; para la temporada en Querétaro, será a través de www.eticket.mx.