Laura Flores anunció su rompimiento con Lalo Salazar: Esto es lo que se sabe

Laura Flores y Ricardo Salazar La cantante dio a entender que la decisión de concluir la relación sentimental fue del periodista y aseguró que seguirá siendo su "fan".

Por medio de sus redes sociales, Laura Flores anunció este lunes 9 de junio que ya no tiene una relación sentimental con el periodista Eduardo Salazar. La actriz emitió un pequeño comunicado donde también elogió a su ahora ex pareja y señalado sus virtudes como persona. Sin embargo, evitó dar mayores detalles acerca de las causas que llevaron a su ruptura y aseguró que no hablará públicamente al respecto.

Comunicado de Laura Flores sobre su rompimiento con Lalo Salazar

Con un post en su cuenta oficial de Instagram, Flores dio a conocer esta noticia, dio a entender que fue decisión de Salazar dar por concluida la relación.

Con profunda tristeza les comunico que mi relacion con el Sr Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…

Pero en el corazón, por mas que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación.

Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele.

Y el dolor se respeta.

Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones.

El es un caballero, un hombre integro, un gran padre, hermano e hijo,un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan.

Así fue la relación entre Laura Flores y Lalo Salazar

A finales del mes de febrero, Laura Flores y Lalo Salazar anunciaron el inicio formal de su relación sentimental, asegurando que se estaba dando “una oportunidad en el amor” luego de conocerse desde hace más de 23 años pero coincidiendo en un momento donde ambos venían de experimentar un divorcio y de estar en una etapa más madura de sus vidas.

Eduardo Salazar y Laura Flores. Eduardo Salazar y Laura Flores a su paso por la alfombra rosa de la película "Mamá ReInventada", en su noche de estreno el 6 de mayo de 2025. (Edgar Negrete Lira)

En entrevistas, Laura Flores declaró que le sorprendió encontrar este sentimiento en un amigo de toda la vida y que estaba experimentando un noviazgo “a la antigüita” y de “manita sudada”. Por su parte, Salazar también habló de esto en público, destacando la admiración que siempre tuvo por la cantante y la evolución de la relación tras poco más de dos décadas de conocerse.