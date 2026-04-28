Posible demanda para La Mansión VIP: acusan a HotSpanish de plagiar “La Casa de los Famosos”

Reality “La Mansión VIP”, lanzado en abril de 2026 por HotSpanish La productora Endemol, ahora parte de Banijay, analiza acciones legales por posible violación de derechos de autor, mientras el programa sigue creciendo en audiencia digital.

El reality “La Mansión VIP”, lanzado en abril de 2026 por HotSpanish, irllegò a la `lataforma de YouTube con cifras que compiten con la televisión tradicional, pero también con una polémica que podría escalar a tribunales.

El proyecto, basado en la convivencia de celebridades e influencers bajo vigilancia constante, ha sido señalado por replicar la estructura de formatos internacionales protegidos por derechos.

¿Por qué Endemol analiza una demanda contra “La Mansión VIP”?

El señalamiento principal apunta a que el reality replica elementos clave de formatos internacionales registrados, como el encierro de celebridades, la convivencia bajo vigilancia constante, las dinámicas de eliminación y la participación del público mediante votaciones.

De acuerdo con comentarios presentadores de televisión, la productora estaría evaluando acciones jurídicas contra el proyecto.

“Ya preparan demanda en contra de Roberto González Manso… porque se plagió ‘La Casa de los Famosos’, este formato de Endemol”, señalaron.

El formato original de “Big Brother”, creado por John de Mol, pertenece a la multinacional Banijay Entertainment, que gestiona estos derechos a través de su filial Endemol.

¿Qué es Endemol y por qué puede demandar a HotSpanish?

Endemol es una de las productoras de televisión más importantes a nivel mundial, responsable de crear y distribuir formatos como “Big Brother”, que han sido adaptados en decenas de países.

Actualmente forma parte del grupo Banijay, que administra los derechos globales de estos contenidos. Esto significa que cualquier adaptación, reproducción o uso de su estructura necesita autorización y licencia oficial.

Por ello, si detecta similitudes sustanciales en un programa —como dinámica, reglas o mecánicas clave— puede iniciar acciones legales por uso indebido de propiedad intelectual.

Que tan similares son el formato de La Mansión VIP y La Casa de los Famosos

Usuarios en redes y especialistas han señalado que “La Mansión VIP” mantiene una estructura prácticamente idéntica a la de estos realities: convivencia permanente, conflictos entre participantes, alianzas estratégicas y eliminación por votación del público.

Además, el modelo de monetización —donde los seguidores pueden pagar para votar— también ha levantado dudas, ya que no existe claridad pública sobre cómo se contabilizan esos votos.

En televisión, este tipo de formatos se produce bajo licencias. Por ejemplo, en Estados Unidos “La Casa de los Famosos” se transmite por Telemundo, mientras que en México corre a cargo de TelevisaUnivision.

Consecuencias que podría enfrentar HotSpanish

Si se confirma el uso no autorizado del formato, Banijay podría proceder legalmente por violación de derechos de autor y competencia desleal. Entre las posibles consecuencias están sanciones económicas e incluso la suspensión del contenido en plataformas digitales.

“Hay demasiadas similitudes… la empresa dueña de los derechos tiene planeado ejercer alguna acción jurídica”.

Hasta ahora, Endemol no ha confirmado oficialmente la demanda.

¿Quién es HotSpanish y qué hay detrás del proyecto?

Detrás del programa está Roberto González Manso, conocido como HotSpanish, creador originario de Michoacán que ganó notoriedad por videos virales en redes sociales.

Su apuesta con “La Mansión VIP” representa su proyecto más ambicioso, con una producción que busca competir directamente con formatos tradicionales, pero sin regulación ni filtros de televisión.

El caso abre un debate más amplio: el crecimiento de los realitis en internet frente a los derechos de formatos registrados. Mientras tanto, el futuro del programa dependerá de si la amenaza legal se concreta o queda solo en advertencia.