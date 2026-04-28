Sam Neill supera el cáncer: esto es lo último que se sabe de la salud del actor de Jurassic Park

Sam Neill supera el cáncer El actor anunció que oficialmente su cuerpo está libre de cáncer; después de que las quimioterapias dejaran de surtir efecto, Neill se sometió a un tratamiento de vanguardia que modifica genéticamente las células sanguíneas.

El actor Sam Neill confirmó que actualmente se encuentra libre de cáncer tras una batalla de cinco años contra la enfermedad sanguínea en fase tres.

De acuerdo con entrevistas pasadas, el intérprete —conocido por la saga Jurassic Park— enfrentó durante años un linfoma que lo obligó a someterse a tratamientos intensivos para mantenerse con vida y, a pesar de que la quimioterapia logró estabilizar su condición por un tiempo, dejó de ser efectiva, lo que colocó al actor en una situación crítica.

Ante ese escenario, Neill recurrió a una terapia innovadora que dio resultados positivos, al grado de que sus estudios más recientes no revelaron presencia de cáncer en su organismo.

¿Cuál fue el tratamiento al que Sam Neill se sometió para superar su cáncer sanguíneo?

El actor explicó que atravesó momentos complicdos cuando el tratamiento tradicional dejó de funcionar, ya que dependía de la quimioterapia para controlar el avance del cáncer.

“Me sentía perdido y parecía que me iba a morir, lo cual, obviamente, no era lo ideal", expresó Neill respecto al punto de inflexión en su proceso médico y personal.

Enfrentándose a este panorama incierto, el intérprete optó por una terapia avanzada conocida como CAR T, procedimiento que modifica genéticamente células sanguíneas del propio paciente para combatir el cáncer de manera más precisa.

Tras someterse a este tratamiento, Sam Neill reveló que un escaneo reciente confirmó la ausencia total de la enfermedad en su cuerpo, describiendo el resultado como algo “extraordinario” y destacando el papel de la ciencia médica en su recuperación; el actor incluso aboga por la implementación de la terapia CAR T en su continente natal.

“Es hora de que haga otra película”, declaró, afirmando sentirse muy contento por la extraordinaria noticia.

¿Quién es Sam Neill?

Sam Neill es un actor neozelandés con una extensa trayectoria en cine y televisión, reconocido internacionalmente por su participación en produdcciones como Jurassic Park y otras películas de gran alcance.

En años recientes, su vida personal cobró relevancia pública debido a su diagnóstico de un tipo de linfoma que enfrentó por casi cinco años. A pesar de que se sometió a distintos tratamientos, incluyendo la quimioterapia, con el objetivo de mantener el cáncer bajo control, el proceso tradicional dejó de ser efectivo.

No obstante, gracias a una terapia innovadora, logró alcanzar un estado sin evidencia de cáncer, marcando un giro significativo en su estado de salud y el futuro de su carrera.