Alejandro Marcovich actualización: esposa del músico advierte sobre colectas falsas bajo su nombre

“Me parece importante que la gente tenga presente que yo no estaré en el concierto del Estadio GNP “Me parece importante que la gente tenga presente que yo no estaré en el concierto del Estadio GNP (Especial Facebook)

El músico y productor Alejandro Marcovich ha sido tema de conversación en los últimos días debido al inesperado suceso que he mermado su salud de manera inminete. Y es que hace apenas unos días se confirmó que el músico fue hospitalizado debido a un un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo.

A partir de este suceso Marcovich fue ingresado de emergencia a un hospital (aún no revelado) para recibir las atenciones médicas correspondientes.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandro Marcovich hoy 27 de mayo?

De acuerdo con los últimos reportes y noticias en torno a la salud del exguitarrista de Caifanes, Marcovich aún se encuentra en terapia intensiva en estado de coma con un reporte reservado.

No obstante, Gabriela Martínez, esposa del mpusico, publicó en redes sociales muestras de agradecimiento por el apoyo y cariño que fans y amigos han externado hacia Marcovich y su familia:

“Queremos reiterar nuestro agradecimiento ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para Alejandro. Su estado de salud sigue siendo delicado y con pronóstico reservado”, escribió Gabriela Martínez.

Gabriela Martínez, esposa de Alegandro Marcovich lanza alerta po colectas falsas

Hace apenas unas horas, Gabriela Martínez, difundió un nuevo comunicado en el que alerta posibles fraudes derivados de colectas y/o rifas falsas a nombre de Alejandro Marcovich. En el post, Martínez hizo hincapié en que nie lla ni algún otro mienbro de su familia está organizando dichas actividades:

“Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar queni nosotros como familia ni por medio de allegados hemos pedido ningún apoyo financiero”, escribió.

Asimismo, advirtió al público en general a hacer caso omiso de estas convocatorias, ya que podría tratarse de una estafa. Este hecho generó molestia entre amigos y fans del músico, quienes externaron que resulta inaudito que los responsables de estas convocatorias se aprovechen de la situación vulnerable de Marcovich para llevar a cabo estos intentos de estafa.

“Por lo que si alguien les solicita dinero a beneficio de sus tratamientos médicos o de su salud en general hagan caso omiso. Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos”, concluyó Martínez en su comunicado