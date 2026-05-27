Fenapo 2026: ¿Cómo quedó la cartelera oficial de conciertos?

Fenapo 2026 Elementos visuales alusivos a las atracciones y el ambiente festivo de la Fenapo 2026 (Instagram: @ferianacionalpotosina)

Este 7 de agosto arranca la Fenapo 2026. El epicentro de la música será el Foro de las Estrellas mejor conocido como el Teatro del Pueblo, escenario que vibrará a lo largo de 22 noches con espectaculares conciertos masivos y, lo mejor de todo, con acceso completamente gratuito.

Evento organizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, confirmando que el acceso al recinto será gratis. También incluirá el la entrada de juegos mecánicos.

¿Cuándo es la Fenapo 2026?

La Fenapo se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto de 2026 en las instalaciones. A lo largo de estas tres semanas, se espera a la llegada de miles de visitantes tanto locales como nacionales y extranjeros.

Katy Perry en la Fenapo 2026

A través de sus redes sociales, la cantante californiana Katy Perry lanzó un breve video para anunciar a sus seguidores, sobre todo a sus KatyCats mexicanos que regresaría pronto. Para sorpresa de todos, ese retorno será nada más y nada menos que con su participación en la Fenapo 2026, demostrando una vez más el gran cariño que la artista tiene por el público mexicano.

Pero el anuncio no se detiene ahí. Recientemente se reveló el cartel oficial completo de la feria, detallando la lista de todos los artistas que se estarían presentando en el escenario cada noche.

¿Quién estará en Fenapo 2026?

El Palenque de la Fenapo 2026 reunirá a los máximos exponentes del regional mexicano y el pop. Al tratarse de eventos con costo, el precio de las entradas dependerá de la zona y del artista a elegir, y se podrán adquirir de forma digital a través de la plataforma SLP Fast Ticket.

La cartelera está encabezada por figuras como Luis R. Conríquez, Grupo Firme, Ha*Ash y Mijares entre otros artistas.

Cartelera del Foro de las Estrellas FENAPO 2026

El cartel del Foro de las Estrellas apuesta fuerte por el talento mexicano; la cartelera abrirá el 7 de agosto con la presentación de Gloria Trevi y concluirá el 30 de agosto al ritmo de Los Tigres del Norte.

Aquí está la lista de los artistas que estarán en ella.

Asimismo, no te pierdas las fechas exactas en las que cada uno de los artistas subirá al escenario.