Boicot a Spotify: la nueva batalla ética contra los crímenes de guerra en la industria musical

En un momento en el que el uso de la inteligencia artificial se expande a todos los sectores —desde la medicina hasta el arte—, la industria musical vive un conflicto ético sin precedentes. Artistas de distintas partes del mundo han comenzado a retirar sus catálogos de Spotify en protesta contra una decisión empresarial que consideran inaceptable: la millonaria inversión de Daniel Ek, CEO de la plataforma, en Helsing, una compañía dedicada al desarrollo de tecnología de defensa con inteligencia artificial para uso militar.

Lo que parecía un movimiento financiero más se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural. Grupos como Deerhoof, Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard, así como voces latinas como Rubén Albarrán de Café Tacvba, han levantado la voz contra lo que consideran una peligrosa complicidad entre el arte, la tecnología y la guerra. A la par, proyectos como el de Massive Attack abren nuevos frentes de protesta en defensa de los artistas que se pronuncian a favor de Palestina y contra la censura.

Este reportaje especial explora a fondo esta inédita coalición de músicos que, más allá de lo comercial, colocan el dilema moral al centro del escenario: ¿debe el arte financiar la guerra?

El detonante: inversión en tecnología militar

En junio de 2025, se reveló que Daniel Ek, a través de su firma Prima Materia, lideró una ronda de financiamiento por alrededor de 600 millones de euros (cerca de $700 millones USD) hacia Helsing, una empresa alemana que desarrolla drones de combate y software de inteligencia artificial militar. Ek también asumió la presidencia del consejo de la firma

La revelación generó una inmediata reacción en diversos sectores del mundo musical, como veremos a continuación.

Deerhoof: “No queremos que nuestra música mate”

La banda experimental de San Francisco Deerhoof anunció el 30 de junio de 2025 que retiraría su catálogo de Spotify. Su declaración fue contundente:

“No queremos que nuestra música mate a personas. No queremos que nuestro éxito esté ligado a IA de combate”.“Spotify solo paga una miseria… ganamos mucho más con giras”.

Criticaron a Spotify como una “estafa de minería de datos que se disfraza de compañía musical” y aseguraron que cuentan con el respaldo de su sello Joyful Noise, que asumió el costo de esta decisión.

Xiu Xiu: califican a Spotify como “portal apocalíptico”

En julio de 2025, Xiu Xiu, también originaria del área de la bahía de San Francisco, anunció en Instagram que “están trabajando para sacar toda su música del garbage hole violent armageddon portal Spotify”. El proceso ha enfrentado retrasos por trámites, pero cuenta con el apoyo total de sus discográficas (Polyvinyl, Kill Rock Stars, Graveface).

King Gizzard & the Lizard Wizard: “Fuck Spotify”

El 25 de julio de 2025, la banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard, con total control sobre su catálogo al autogestionarse, anunció que ya retiró casi toda su música de Spotify. Publicaron un demo exclusivo en Bandcamp y advirtieron:

“Can we put pressure on these Dr. Evil tech bros to do better?... Fuck Spotify”.

Aunque algunas canciones seguían disponibles temporalmente, confirmaron que todo su catálogo será eliminado según sus acuerdos con sellos y distribuidores.

Rubén Albarrán y Café Tacvba: llamado desde México

Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba, lanzó un video en Instagram el 12 de julio de 2025 donde condenó la inversión de Ek:

Denunció que el dinero podría usarse contra niños en Palestina, Sudán, Ucrania… e incluso mujeres y hombres en nuestra propia tierra.Invitó a otros artistas a boicotear Spotify:“Como músicos, tenemos que ponernos del lado correcto de la historia… esto es una guerra contra la humanidad”.

Criticó la creación de música con IA como forma de explotación y subrayó que Spotify paga regalías mínimas a los creadores. Además, confirmó que ya conversa con sus proyectos musicales para retirar su música de la plataforma.

Massive Attack y la alianza en defensa del derecho a expresarse

La banda británica Massive Attack, junto con Brian Eno, Fontaines D.C., Kneecap y otros, conformó una iniciativa para apoyar a artistas censurados por expresar solidaridad con Gaza. Expresan que muchos han sido objeto de campañas de intimidación legal y profesional por organizaciones como UK Lawyers For Israel (UKLFI).

La coalición propone demandas como: acceso humanitario sin restricciones a Gaza, cese inmediato del comercio de armas del Reino Unido con Israel, y un alto al silencio forzado dentro de la industria cultural

Lo que comenzó como una inversión empresarial se convirtió en un símbolo de disenso cultural. Para muchos artistas, ya no sólo se trata de modelos de negocio, sino de un conflicto ético: ¿Hasta qué punto la música puede ser cómplice, aún indirectamente, de la tecnología de guerra?

El movimiento es todavía minoritario, pero representa un ejercicio de conciencia colectiva: artistas rechazando un sistema que sienten los desvaloriza y financia tecnologías que, según ellos, vulneran derechos humanos en diversas partes del mundo.