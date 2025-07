Bon celebra una década de Rock en tu Idioma en el Auditorio Nacional: “Las canciones son las verdaderas estrellas”

Bon

Para Bon, voz emblemática de Bon y los Enemigos del Silencio, celebrar una década de “Rock en tu Idioma” en el Auditorio Nacional no es solo una efeméride, sino un símbolo de resistencia, legado y vigencia. “Hace diez años pensé que esto sería algo nostálgico, para nuestra generación. Pero resultó mucho más grande”, confiesa con emoción.

Y no es para menos. Hace más de tres décadas, el rock en México no solo era contracultura, era casi una subversión. “No había espacios, no había industria, ni futuro en esto. Hacíamos música por amor puro”, recuerda. Aquella pasión de los ochenta, cuando el rock en español era reprimido y marginal, terminó sembrando una semilla que hoy florece con fuerza inesperada.

Ver hoy el Auditorio Nacional lleno de distintas generaciones coreando letras que alguna vez parecieron destinadas al olvido, es un fenómeno que lo sigue sorprendiendo: “Hay chavitos que se saben todas. Seguramente las oyeron de sus papás, o en casa, y ahora las cantan a todo pulmón. Es una prueba de que las canciones lograron trascender”.

Esta conexión intergeneracional no solo emociona, sino que redefine el concepto de permanencia musical. Lo que alguna vez fue un grito de rebeldía en fiestas clandestinas, hoy es un canto colectivo que une abuelos, padres e hijos bajo un mismo compás.

Las canciones, las verdaderas protagonistas

Bon tiene claro que, en este proyecto, las verdaderas estrellas no son los músicos, sino las canciones. “Son rolas que han probado su trascendencia. Algunas las cantan quienes las hicieron famosas, otras las retomamos nosotros, pero el vínculo emocional sigue ahí, intacto.”

Durante esta edición especial del show, el repertorio es una especie de revisión sentimental, una máquina del tiempo sonora que ha sido cuidadosamente adaptada sin perder su esencia. “Las tocamos un poco con el sonido de hoy, pero sin desvirtuarlas. Funcionan muy bien como son, porque ya están muy bien hechas”, explica Bon.

En el escenario lo acompañan músicos de altísimo calibre: Sabo Romo, Sergio Santa Cruz (Neón), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Humberto Calderón y más. Una alineación que convierte cada interpretación en una experiencia poderosa, con identidad propia.

Y aunque hay arreglos modernos y ciertas licencias interpretativas, la mayoría de las versiones respetan la esencia de su época. “En el caso de ‘Voy a Buscar’, por ejemplo, lo tocamos casi igual que en los noventas, solo que con una banda más sólida. Queremos que suene como cuando la escucharon por primera vez, pero con la energía de ahora.”

Para Bon, esa mezcla de nostalgia y descubrimiento es vital: “Los que ya la conocen, se emocionan. Y los nuevos, la descubren y se conectan igual.” Esa es la magia que mantiene vivo al proyecto.

Rock en tu idioma

Hermandad y futuro: lo que sigue para Bon

Más allá del éxito escénico, lo que Bon más valora es la fraternidad que se ha formado entre los artistas del proyecto. “Nos conocemos desde hace décadas. Cuando empezamos, todos estábamos peleando por lo mismo: que el rock tuviera un lugar. Éramos una especie de resistencia musical.”

Esa camaradería se siente dentro y fuera del escenario. La química entre músicos como los miembros de La Lupita o Neón no solo genera colaboraciones memorables, sino que contagia al público. “Nos divertimos muchísimo arriba… pero abajo también. Es un placer estar juntos.”

El espíritu colectivo del proyecto ha permitido duetos, reversiones y cruces que hace años eran impensables. “Muchas veces nos toca cantar rolas que nos hubiera encantado componer. Y ahora lo hacemos juntos. Eso es impagable.”

Para Bon, este aniversario también marca el cierre de un ciclo. Aunque la música no se detiene. Después del concierto, piensa enfocarse en su otra gran pasión: la composición musical para cine. “Esa es mi trinchera principal. Pero también seguiré con mi otra banda, Los Señores del Blues, donde exploramos sonidos más crudos con grandes amigos.”

¿Volvería si hay una nueva etapa del “Rock en tu Idioma”? Sin dudarlo. “Claro. Siempre será un honor compartir con estos colegas, y con un público que nos sigue dando tanto.”

Lo que comenzó como un proyecto con tintes nostálgicos, se ha convertido en un fenómeno cultural. Una celebración viva del rock en español y de las emociones que nunca caducan. En palabras de Bon: “Estas canciones son parte de la historia de todos. Nos acompañaron en amores, rupturas, fiestas. Siguen tocando fibras, y eso no se planea… simplemente sucede.”

Y mientras sigan sucediendo esas conexiones entre acordes y memorias, el rock en tu idioma no solo será historia: será presente y futuro