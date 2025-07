J Rochet se mira en el “Espejo”: una sacudida sonora hacia la introspección

J Rochet regresa con su más reciente sencillo "Espejo" Foto: Cortesía

Desde Puerto Rico, con un calor que no le incomoda, sino que acompaña el ritmo de su creatividad, J Rochet nos recibe con una propuesta que no busca complacer la tendencia, sino confrontarla. Su más reciente sencillo, “Espejo”, no es solo una canción: es una llamada urgente a mirarnos por dentro.

“Quería que fuera como un shock eléctrico”, explica Rochet en entrevista con La Crónica. “No estaba pensando en hacer un tema bailable. Al principio era una forma de hacer autocrítica, una realización interna, pero al final, la música naturalmente tomó un ritmo que provoca movimiento. Es mi forma de crear: con el cuerpo y con la mente”.

La letra de Espejo es directa, incluso incómoda para quienes prefieren evadir la responsabilidad personal. Rochet lo deja claro: “Muchas veces estamos buscando a quién echarle la culpa por no cumplir nuestras metas, y la verdad es que la culpa está en uno mismo. Es mirar hacia adentro y tomar control para cambiar esa narrativa”.

El artista habla sin filtros. Se asume honesto, casi crudo, al momento de escribir. “Mi música es como un diario abierto. No tengo miedo a mostrarme. Esta canción es otro capítulo de ese diario, parte de ese proceso de autodefinición como artista independiente”.

Un “antipop” de muchas influencias

J Rochet define su sonido como antipop, un concepto que resume bien su fusión: melodías pegajosas con estructuras musicales que desestabilizan lo convencional. “Es como una distorsión del pop. Tiene elementos de dance pop, electrónica, rock latino, pero con una carga emocional muy fuerte. Uso distorsión, atmósferas agresivas, cambios de tono… todo al servicio de lo que quiero decir”.

Su paleta de influencias es tan amplia como audaz: desde Nine Inch Nails y James Brown, hasta Childish Gambino, Muse, Deftones y Twenty One Pilots. Rochet juega a mezclarlo todo y desafiar etiquetas. “Me encanta esa mezcla sónica. Estoy tratando de ‘infectar’ mi música con sonidos de todos lados”, dice con una sonrisa.

Una de las líneas más potentes de la canción –“Busca la razón, no tiene solución”– revela el núcleo de su mensaje. “Queremos encontrar afuera al culpable, pero no hay solución externa. La responsabilidad está en uno mismo. Esa es la verdadera introspección que propongo”.

Un disco que explora el tiempo

Espejo es apenas el inicio. Forma parte de lo que J Rochet llama un “disco de avalancha”, titulado Nada dura para siempre, que se irá revelando mes a mes, canción por canción, capítulo por capítulo, como una historia audiovisual en expansión. El primer video, ya disponible, narra un secuestro —“no contaré más, que lo descubra la audiencia”—, y cada nuevo tema continuará con una narrativa entre lo sonoro y lo visual.

El disco gira en torno al tiempo: cómo lo usamos, cómo lo desperdiciamos, cómo lo vivimos con otros o lo dejamos ir. “Es una reflexión sobre el valor del tiempo, sobre aprovecharlo haciendo lo que amas o perderlo en cosas que no importan”, explica.

A pesar de no seguir la fórmula comercial, la respuesta ha sido contundente. “Me sorprendió que Espejo fuera recomendada por Rolling Stone en Español. He recibido mensajes de México, Argentina, Brasil, Portugal, España. Mucho cariño, muy orgánico todo. Eso me llena de esperanza”.

Aunque reconoce que las canciones de amor siguen dominando las listas, J Rochet busca otro enfoque: “La vida tiene muchas facetas y no todas giran en torno al amor romántico. Espejo abre espacio para otras conversaciones necesarias: la autocrítica, el crecimiento personal, la toma de decisiones”.

Lo que viene: colaboraciones y sesiones en vivo

Rochet adelanta que en septiembre lanzará su siguiente sencillo, “No te quiero perder”, otra pieza que abordará el malgasto del tiempo, junto con colaboraciones con artistas puertorriqueños y sesiones en vivo que prometen acercar aún más su propuesta al público.

Y aunque no revela todos los nombres, sí lanza un deseo: colaborar con artistas como Tainy, El Mató a un Policía Motorizado, Radio Carrión, e incluso con exponentes de la música regional mexicana. “Quiero hacer colaboraciones disruptivas, salirme de mi zona. Me gusta la mezcla, la fusión, el reto”.

J Rochet cierra con una invitación: “Quiero que la gente vea que en Puerto Rico también se hace música fuera del reggaetón. Arte que reflexiona, que propone. Ojalá Espejo despierte ese interés, esa apertura a algo distinto”.

Escúchalo y míralo:J Rochet está en todas las plataformas como @jrochettemusic. El videoclip de Espejo ya está disponible en su canal de YouTube.