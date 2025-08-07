Gaming Copilot llega a Game Bar: así puedes usar el nuevo asistente de Xbox en PC desde hoy

Gaming Copilot

Xbox ha comenzado a implementar Gaming Copilot (Beta) en Game Bar para PC con Windows, disponible desde hoy para todos los Xbox Insiders inscritos en la vista previa de juegos para PC. Esta herramienta representa una evolución en la forma en que los jugadores interactúan con sus títulos favoritos, brindando una experiencia más fluida, personalizada y centrada en el jugador.

Gaming Copilot se presenta como el compañero de juego definitivo: un asistente que ayuda a superar obstáculos, entrar más rápido en acción y mejorar las habilidades, sin interrumpir el flujo natural del juego. A diferencia de otros sistemas de ayuda que requieren salir del entorno de juego o realizar búsquedas externas, Copilot está integrado directamente en Game Bar, lo que lo hace más accesible y útil en tiempo real.

Esta versión inicial incluye características clave como reconocimiento del juego actual, historial de jugador, logros desbloqueados y consultas personalizadas. Además, los usuarios podrán explorar títulos nuevos o resolver dudas específicas sin salir de la partida. Copilot también está siendo probado en dispositivos portátiles con Windows, aunque con funcionalidades limitadas por ahora. Se espera que, con el próximo lanzamiento de los ROG Xbox Ally y Ally X, estas capacidades se optimicen.

Gaming Copilot

Funciones destacadas: Modo de Voz y asistencia visual

Uno de los mayores avances de Gaming Copilot en Game Bar es su Modo de Voz. Esta función permite hablar directamente con Copilot durante la partida, simplemente anclando el widget y activando el micrófono desde la barra de navegación. Así, el jugador puede interactuar con el asistente sin detener el juego, recibir consejos en tiempo real o resolver cualquier duda puntual del gameplay.

Además, el sistema cuenta ahora con mejor comprensión contextual, lo que significa que puede analizar capturas de pantalla para ofrecer respuestas más precisas. Esta función, disponible durante las sesiones activas de juego, permite que el asistente entienda lo que sucede en pantalla y brinde ayuda relevante sin necesidad de que el usuario lo describa todo manualmente. Desde luego, la captura de pantalla se puede configurar o desactivar fácilmente desde el panel de “Configuración de captura” dentro del widget.

Esta combinación de procesamiento visual, interacción por voz y contexto de juego lo convierte en una herramienta poderosa no solo para gamers casuales, sino también para quienes buscan mejorar su rendimiento o avanzar en secciones complejas de sus juegos favoritos.

Aunque esta versión es una vista previa, Microsoft ya anticipó que en el futuro se incorporarán funciones como asistencia proactiva, personalización avanzada y nuevas opciones de integración con otros dispositivos, incluida la app móvil de Xbox, donde ya se realizan pruebas tempranas de Copilot como una segunda pantalla.

Gaming Copilot

Cómo probar Gaming Copilot en tu PC con Windows

Acceder a esta nueva experiencia es relativamente sencillo. Solo necesitas estar inscrito como Xbox Insider en la vista previa de juegos para PC y contar con la app de Xbox instalada en tu equipo. Para comenzar:

Asegúrate de tener la aplicación Xbox en tu PC. Presiona la tecla Windows + G para abrir Game Bar sobre cualquier juego, aplicación o escritorio. Busca el ícono de Gaming Copilot en la barra de inicio. Abre el widget, inicia sesión con tu cuenta Xbox y comienza a explorar sus funciones.

Por el momento, Gaming Copilot (Beta) está disponible en inglés y restringido a usuarios mayores de 18 años en países como México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros. Esta limitación inicial no impide que la herramienta genere interés global, especialmente entre la comunidad gamer que busca formas más intuitivas de recibir apoyo durante sus sesiones.

Este lanzamiento marca un paso más en el objetivo de Microsoft de integrar inteligencia artificial generativa en sus ecosistemas de juego. Con el respaldo de tecnologías similares a las de Copilot para productividad, la adaptación al entorno gamer promete cambiar la manera en la que los usuarios interactúan con sus títulos.

Gaming Copilot no solo es un asistente útil: es una promesa de cómo será jugar en el futuro, con apoyo inteligente, integrado y cada vez más personalizado. Para quienes están cansados de pausar el juego para buscar soluciones en foros o videos, este copiloto virtual puede convertirse en el nuevo mejor amigo dentro del mundo digital.

La evolución apenas comienza, y lo mejor está por venir.