Entre mareas emocionales y pop introspectivo: así se vivió el listening party de Sirena, el nuevo álbum de Yulianna

Apple Juice Music recibió a medios e invitados para el Album Listening Party del nuevo proyecto de Yuliana Foto: Fátima Méndez

La noche del 28 de mayo, Apple Juice Music recibió a medios e invitados para el Album Listening Party del nuevo proyecto de Yulianna, una experiencia diseñada para sumergir a los asistentes en la narrativa visual y emocional que da sentido a este lanzamiento. Luces azules y blancas bañaban el espacio mientras una barra de bebidas y un stand de mercancía oficial complementaban la atmósfera y todo parecía llevarnos a un mismo lugar: el mar.

Yuliana apareció ante la prensa vestida con un conjunto natural que estaba tejido por red blanca, adornado con pequeñas conchas marinas, reflejaba la iluminación del recinto, mientras una capa transparente en tonos azules evocaba el movimiento del agua. La estética no era un simple recurso visual; era la representación física de un álbum construido desde la emoción, la vulnerabilidad y el proceso de sanación.

Durante la conversación con los medios, la cantante compartió que Sirena nació a partir de una relación tóxica que vivió hace dos años. Lo que comenzó como una forma de procesar aquella experiencia terminó convirtiéndose en un proyecto musical completo. Canción tras canción, la escritura funcionó como una herramienta terapéutica que le permitió transformar el dolor en expresión artística.

Apple Juice Music recibió a medios e invitados para el Album Listening Party del nuevo proyecto de Yuliana Foto: Fátima Méndez

Curiosamente, el nombre del álbum llegó cuando el proceso creativo ya estaba avanzado. Fue una amiga cercana quien identificó un patrón recurrente en las composiciones: referencias al agua, al mar y a las emociones que fluyen como corrientes impredecibles. Así nació Sirena, un título que encapsula la identidad del proyecto y que conecta con la propia personalidad de la artista. “Soy Piscis”, comentó entre risas y con un poco de pena, explicando cómo gran parte de la estética y sensibilidad del álbum están inevitablemente ligadas a ese imaginario acuático.

En el terreno sonoro, Sirena se mueve entre influencias contemporáneas que reflejan el universo musical de Yulianna. Artistas como Rosalía y Nina Chuba aparecen como referentes dentro de una propuesta que apuesta por la libertad estilística y la exploración vocal. Sin embargo, el disco también encuentra una voz propia al incorporar elementos ligados a sus raíces brasileñas, particularmente en temas como Fíngelo, una canción que surge de un mantra personal que la artista utiliza para encontrar confianza en momentos de inseguridad.

Apple Juice Music recibió a medios e invitados para el Album Listening Party del nuevo proyecto de Yuliana Foto: Fátima Méndez

La experiencia del listening party estuvo dividida en tres actos. El primero funcionó como un espacio de convivencia donde los asistentes pudieron acercarse al concepto del álbum de manera informal. Posteriormente, el recinto se transformó en una instalación inmersiva con visuales, frases y fragmentos de canciones distribuidos a lo largo del espacio. Las luces azules y los elementos inspirados en el océano convertían el recorrido en una extensión tangible del universo de Sirena.

El cierre llegó con una presentación en vivo en formato 360 grados. Rodeada por el público, Yulianna interpretó canciones del álbum acompañada de coreografías y una puesta en escena diseñada para eliminar la distancia entre artista y audiencia. Más que un showcase tradicional, la presentación se sintió como una invitación a navegar por las distintas emociones que atraviesan el proyecto.

Apple Juice Music recibió a medios e invitados para el Album Listening Party del nuevo proyecto de Yuliana Foto: Cortesía

Uno de los mayores aciertos de Sirena es la coherencia con la que integra todos sus elementos. Desde la estética visual hasta la producción musical, el álbum construye una identidad clara y reconocible. La versatilidad vocal de Yulianna se convierte en el hilo conductor de una obra que transita entre la fragilidad, la fuerza y la introspección sin perder autenticidad.

Si el listening party tuvo una misión, fue demostrar que Sirena no es únicamente una colección de canciones. Es un proyecto conceptual que encuentra en el mar una metáfora para hablar de heridas, transformación y crecimiento. Después de una noche inmersa en sus aguas, queda claro que Yulianna encontró la manera de convertir una experiencia personal en un relato capaz de conectar con otros y que de verdad ella espera que las letras de sus canciones ayuden a las personas a transmutar su sentir como el mismo mar y agua lo hacen.