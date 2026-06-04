Taylor Swift alcanza un patrimonio de 2 billones de dólares: ¿Cómo llegó a esta cifra?

Patrimonio de Taylor Swift Forbes expone que el patrimonio de Taylor Swift ascendió a 2 billones de dólares este 2026.

El exclusivo listado anual de la revista Forbes, Iconoclast 50, reveló que la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift posee un patrimonio neto que asciende a los 2 billones de dólares, convirtiéndola en una de las artistas musicales más influyentes del mundo.

La lista agrupa a la élite global, la cual incluye desde multimillonarios, fundadores e inversores hasta artistas o deportistas, cuyas decisiones y carreras tienen un impacto directo masivo en los mercados, la economía y la cultura a nivel mundial.

Taylor Swift alcanza el status de multimillonaria: ¿cómo lo logró?

Actualmente, Swift ocupa el puesto número uno como la cantante femenina más rica del mundo, además de posicionarse en el lugar 21 de la lista global de las mujeres más poderosas a nivel mundial; la estrella de pop fue impulsada a la cima en 2025 por las ventas récord de su último álbum, The Life of a Showgirl.

No obstante, Taylor Swift ya había comenzado a sembrar las bases de su patrimonio al regrabar la mayor parte de su discografía, lo que ocasionó que las regalías estuvieran destinadas directamente a su bolsillo; este hecho sin precedentes inspiró a otras y otros artistas a tomar posesión de su música.

A raíz de dicha regrabación de sus álbumes anteriores, Swift arrancó una ambiciosa gira que presentaría todas las eras de su carrera, llevando por título The Eras Tour.

De acuerdo con Forbes, esta gira internacional le permitió a la cantante alcanzar el status de multimillonaria en 2024, ya que se convirtió en el tour de conciertos más taquillero de la historia con ingresos de hasta 2,200 millones de dólares a nivel global.

¿Cuál es el patrimonio de Taylor Swift en 2026?

El dinero recaudado durante la gira The Eras Tour permitió a la cantautora recuperar los derechos de sus grabaciones originales por un valor estimado de 360 ​​millones de dólares, reponiendo sus ganancias al lanzar The Tortured Poets Department y The Life of a Showgirl.

“Para marzo de 2026, su patrimonio neto se duplicó hasta alcanzar los 2,000 millones de dólares, convirtiéndola en la artista femenina más rica de la historia”, señaló Forbes en la lista de este año.