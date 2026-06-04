Julieta Venegas desactiva los comentarios de YouTube de su canción para el Mundial: ¿Por qué está siendo tan criticado el tema?

Julieta Venegas Mundial 2026 ‘La Niña Futbolista’, original de la agrupación infantil Los Patita de Perro, generó polémica después de que Julieta Venegas lanzara su versión del tema.

La cantante y compositora Julieta Venegas desactivó los comentarios de su video oficial en YouTube del tema La Niña Futbolista, originalmente interpretado por el grupo de rock infantil Los Patita de Perro, debido a la crítica masiva que la letra —impulsora de la igualdad de género— recibió por parte del público latino.

Rumbo al Mundial FIFA 2026 que se inaugurará en México el próximo jueves 11 de junio, Venegas compartió escenario con un coro de mujeres jóvenes para interpretar el tema La Niña Futbolista como parte de las actividades culturales del torneo en el país.

No obstante, la connotación feminista del tema y su promoción por parte de la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, despertó comentarios mordaces entre el público al señalar a la cantante de “vendida”, además de reproches que declaran al futbol como un “deporte de varones”.

La Niña Futbolista: el enfoque feminista en el deporte rumbo al mundial 2026

El arreglo y la interpretación de Julieta Venegas del tema La Niña Futbolista, es un proyecto presentado por el gobierno federal como un himno de inclusión e igualdad en el deporte; lleva por propósito el empoderamiento femenino y la equidad de género a puertas del Mundial 2026 que arrancará la siguiente semana en México.

Originalmente interpretado por la banda de rock infantil, Los Patita de Perro, la canción narra el interés de una niña por el balompié y las críticas que enfrenta al querer dedicar su vida a dicho deporte; pese a ser juzgada por su pasión, esta “niña futbolista” persiste en su sueño hasta probar al mundo su talento.

Mientras la melodía avanza, también lo hace la percepción de las personas involucradas en la vida de esta niña deportista, quien finalmente es halagada por su habilidad con el balón.

A la letra original, Venegas y el coro del Conservatorio Nacional de Música agregan a su interpretación el verso: “las mujeres de hoy todo pueden ser. Pueden meter un gol, pueden meter cien”, resaltando el papel de las mujeres tanto en el futbol como más allá de la cancha.

¿Por qué Julieta Venegas desactivó los comentarios en el video de La Niña Futbolista?

Lamentablemente, el significado feminista de la melodía —que tiene por iniciativa inspirar generaciones de niñas y mujeres en el deporte— fue duramente criticado en las redes sociales de la cantautora, tanto por visiones que reafirman el deporte como un “territorio de hombres” como señalamientos directos a Venegas de “venderse” al gobierno federal.

De acuerdo con las críticas a la compositora influyente en el rock y pop mexicano, el público internauta resaltó un presunto “giro ideológico” en Venegas, trayendo a tema la ocasión que la cantante expresó su decepción al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante el año 2020, en plena crisis de COVID-19.

Las principales diferencias que la compositora tuvo con el anterior mandatario de México, surgieron por la gestión de la violencia de género, el feminismo y las crisis de derechos humanos en el país durante la administración de AMLO; por esta razón, el público señaló a Venegas de que “le llegaron al precio”, pues la canción fue presentada durante una conferencia de Claudia Sheinbaum por la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, estos comentarios de “crítica política” también incluyeron una visión misógina contra la canción, reclamando que el deporte “pertenece a los varones”, lo que llevó a la artista a desactivar los comentarios del video en YouTube.

Julieta Venegas responde a polémica por el tema de La Niña Futbolista

Tras el estallido de la polémica, Venegas respondió a las críticas del público reafirmando que su versión de la canción fue realizada como para inspirar tanto a niñas como mujeres jóvenes y adultas ante los obstáculos que la sociedad impone en diversas áreas de la vida, especialmente en el deporte.

“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”, resaltando que, como mujer, una se enfrenta a la discriminación de que la sociedad diga que una niña “no puede hacer” algo.

A pesar de que el objetivo de la canción logró conectar con un sector del público latino, una gran mayoría de internautas criticó el enfoque feminista, por lo que Venegas tuvo que recurrir a la desactivación de los comentarios, siendo este suceso otra representación de la dura opinión que enfrentan las mujeres dentro del mundo deportivo.