La hora de la desaparición: el escalofrío de verano que trae Zach Cregger

'Weapons' o 'La hora de la desaparición' Foto: Warner Bros

Prepárate, porque llega una película que va a poner atención: Weapons o La hora de la desaparición, el nuevo thriller/horror de Zach Cregger (Barbarian, 2022), se estrena este 8 de agosto de 2025, ¡y ya está dando de qué hablar!

El cast es poderoso: Josh Brolin (sí, Thanos), Julia Garner (Ozark), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) y Benedict Wong (Doctor Strange) aportan capas complejas a una historia donde cada personaje arrastra sus propios traumas.

¿De qué trata ‘La hora de la desaparición’?

La historia arranca con una escena inquietante: 17 niños desaparecen al unísono de su casa a las 2:17 a.m., dejando solo a uno atrás. A partir de ahí, el misterio se desmenuza en capítulos contados desde distintos puntos de vista —desde la profesora (Julia Garner), pasando por un padre desesperado (Josh Brolin) hasta un oficial de policía (Alden Ehrenreich)— en una narrativa tan retorcida como absorbente.

Cregger vuelve a mezclar horror y humor con un ritmo que te mantiene en tensión, haciéndote reír, gritar y preguntarte qué demonios está pasando. Las críticas destacan su narrativa visual impactante y sus atmósferas inquietantes, y algunos ya lo consideran un paso firme hacia elevar su estatus como maestro moderno del horror.

Además, Warner Bros. no escatimó en creatividad: La hora de la desaparición ha sido promocionada con una genial campaña viral tipo ARG (realidad alternativa), con un sitio falso de noticias del pueblo ficticio Maybrook que comparte clips de cámaras de seguridad. Cregger admite que era escéptico al principio… ¡pero ahora es fan total del misterio online!

¿Vale la pena verla?

La mayoría de críticos sonríen con un sí rotundo. Empire le clavó 5 de 5 estrellas y Variety la llama un cuento de horror retorcido – al estilo de los Hermanos Grimm, pero sin Disney. Otros medios hablan de momentos hipnóticos y un clímax brutal que te retuerce.