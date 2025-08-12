Daneli lanza “Chupi Chupi”, una canción con esencia juvenil de libertad y autenticidad

La cantante mexico-venezolana Daneli Foto vía Instagram

La cantante y compositora Daneli está de regreso con “Chupi Chupi”, un sencillo que mezcla ritmos de reguetón y cumbia para capturar la rebeldía y alegría de la adolescencia. Inspirada en un recuerdo de secundaria —cuando siempre llevaba consigo una paleta roja—, la artista convirtió aquella anécdota en una canción llena de energía y color. “Siempre, siempre traía una paleta roja. La gente me empezó a regalar puras paletas y se volvió algo muy lindo, donde me pude identificar”, recordó.

La pieza nació en su cuarto, escribiendo y recordando momentos que marcaron su vida. “Yo crecí con todo tipo de música, y creo que toda la música que voy a estar sacando es un pedacito de eso. Es como mi diario: la gente va a conocer a Daneli en todas las etapas”, explicó. Para ella, la magia está en que cada persona interprete la letra a su manera.

Con “Chupi Chupi” busca transmitir libertad y autenticidad. “Para mí fue un privilegio que mis papás me dejaran ser libre, ser Daneli, ser auténtica, sin miedos. Se trata de disfrutar la vida al máximo, salir con tus amigos y divertirte”, afirmó.

El público ha respondido con entusiasmo, compartiéndole historias personales que se conectan con sus canciones. “No me importa si tengo diez personas que me escuchan o un millón. Quiero que las que me escuchen realmente conecten. La música es terapia: cuando estás feliz escuchas una canción, cuando estás triste otra”, dijo.

En su trayectoria reciente, Daneli debutó como solista con “Flor Divina”, una balada romántica en colaboración con Romy Marcos. Para ella, ambas canciones —a pesar de sus diferencias— están unidas por un mismo hilo: el amor en todas sus formas. “Mi mamá siempre me decía: no eres intensa, simplemente viniste al mundo para dar amor”, compartió.

Hija de músicos, Daneli reconoce que la influencia de sus padres fue clave. “La música es un lenguaje. A lo mejor no puedo decir algo de cierta manera, pero a través de la música me expreso. Mi papá me enseñó amor por el arte, dedicación, y a que el público se sienta parte de tu historia”, señaló.

Sobre lo que viene, adelanta que trabaja en un próximo sencillo que mostrará otra faceta de su vida artística. Mientras tanto, invita a escuchar “Chupi Chupi” en todas las plataformas digitales y a “decírselo a su mejor amiga” para que juntas disfruten la canción.