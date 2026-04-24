¿Harry Styles se casa? Fuente cercana confirma el compromiso con Zoë Kravitz

Compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos tras 8 meses de relación, según lo confirmó una fuente cercana a Page Six.

El apasionado romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz parece haber llegado a una conclusión inveitable, mas no se trata de un rompimiento, sino del siguiente paso en su relación, pues una fuente cercana confirmó que se han comprometido, corroborando así los rumores que habían seguido al cantante y a la actriz desde que un anillo comenzó a destacar en las últimas imágenes captadas de la pareja.

De acuerdo con información de Page Six, la popular columna de noticias de entretenimiento del periódico estadounidense New York Post, una fuente cercana a la pareja confirmó la noticia, afirmando que el artista se encontraba “completamente enamorado” de la actriz.

¿Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos? Fuente cercana lo confirma

Tras la difusión de imágenes en el internet de Zoë Kravitz luciendo un elegante anillo específicamente en el dedo anular de la mano izquierda, una fuente cercana a la pareja confirmó para Page Six que la actriz de The Batman y el artista global de pop se han comprometido tras ocho meses de relación.

“Está completamente enamorado. Saltaría al preipicio por ella”, informó la fuente, sentimiento que Zoë Kravitz parece corresponder con la misma intensidad, ya que ha declarado anteriormente considerar a Harry Styles su “alma gemela”.

Respecto a la actriz, informaron que “está en la gloria”, pues a pesar de haber mantenido un perfil bajo como pareja, tanto Harry Styles como Zoë Kravitz se han atrevido a ser vistos en público con mayor frecuencia, siendo uno de sus paseos el que provocó los fuertes rumores de compromiso tras el anillo que Kravitz portaba y que, este viernes 24 de abril, finalmente se ha confirmado que sí se trata de una futura boda en caminol.

El anillo de compromiso de Zoë Kravitz: diseño y precio del anillo que Harry Styles usó para proponerle matrimonio

Según la información difundida en redes sociales de internautas que se dedicaron a analizar la joya de compromiso en el dedo anular de Kravitz, el anillo es de al menos 10 quilates y tiene un corte alargado u ovalado, posiblemente de esmeralda.

Monika Ruggerino, experta en el rubro, afirmó que el valor de la joya superaría los 355 mil dólares, aproximadamente entre 6 y 7 millones de pesos mexicanos, lo que reafirma la seriedad del compromiso.