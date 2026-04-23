Giulio Nenna revela el alma detrás de Passing By: un viaje musical sobre la vida y la muerte

Giulio Nenna presenta "Passing by" Foto: Vía Instagram

Passing By, el tercer capítulo de su álbum conceptual In My Past Life del productor y compositor italiano Giulio Nenna el cual abre una puerta íntima hacia la reflexión, la espiritualidad y el sentido profundo de la existencia. No es solo música: es una invitación a mirar hacia adentro.

En entrevista, el artista comparte el origen de este proyecto que marca un punto de inflexión en su carrera y que, curiosamente, ha encontrado en la Ciudad de México a uno de sus públicos más importantes.

¿Qué es Passing By y por qué es un capítulo clave para Giulio?

Passing By no es una pieza aislada. Forma parte de una narrativa más amplia dividida en cuatro capítulos que representan distintas etapas de la vida: El inicio (sin destino definido); El amor; La muerte como transición (Passing By) y El renacimiento (Luna Nueva).

Lejos de abordar la muerte como un final, Giulio la plantea como un paso necesario para evolucionar.

“No es un final real, es una transición hacia otra forma de existencia”, explica.

Este enfoque simbólico responde a una intención clara: evitar lo literal y construir un lenguaje emocional más profundo.

¿Qué inspiró esta obra tan introspectiva?

Giulio habla de pérdidas, pero también de cierres cotidianos: relaciones que terminan, etapas que se agotan, decisiones que obligan a soltar.

Hay una idea central que atraviesa todo el proyecto: para avanzar, hay que dejar algo atrás.

Incluso lo explica desde el lenguaje:

La palabra “elegir”, cuenta, proviene del latín y significa “cortar”. Es decir, toda decisión implica renuncia.

Esa dualidad —dolor y posibilidad— es la base emocional de Passing By, una pieza que transita entre lo contemplativo y lo celebratorio. Porque, al final, cada etapa merece ser celebrada.

¿Cómo influye el cine en tu música?

La huella cinematográfica en su trabajo es evidente.

Giulio reconoce la influencia directa de compositores como Ennio Morricone, a quien admira por su capacidad de construir emociones con pocos elementos.

Para él, la música no acompaña a la imagen:la transforma.

“Una escena con música es completamente distinta a una sin ella”, asegura.

Esa visión se traduce en composiciones que parecen diseñadas para narrar sin palabras, donde cada sonido construye una atmósfera.

¿Por qué decidiste lanzar un proyecto tan personal?

Después de más de una década trabajando en la industria pop, Giulio sintió la necesidad de crear algo completamente libre.

Este proyecto es 100% independiente. Sin tiempos impuestos. Sin presión comercial. Sin filtros. Fue compuesto entre paisajes del sur de Italia y grabado en su estudio en Milán, en momentos donde la inspiración aparecía de forma natural.

“Quería hacer algo honesto, algo que devolviera a la música todo lo que me ha dado”, confiesa.

Una de las características más distintivas de su música es el uso del espacio. En este sentido, Giulio apuesta por minimalismo, timbres definidos y reverberaciones que construyen profundidad.

El silencio no es ausencia, sino parte del discurso. Su música no impone, sugiere.

“La veo como una invitación. Cada persona decide si entra o no en ese viaje”, explica.

¿Qué papel juegan las raíces mediterráneas y latinas?

Aquí aparece uno de los puntos más interesantes de la conversación. Giulio reconoce una conexión profunda entre la sensibilidad mediterránea y la latinoamericana:

intensidad emocional

cercanía con la música

conexión con lo espiritual

De hecho, revela un dato clave y es que la Ciudad de México es actualmente el lugar donde más se escucha su música a nivel mundial. Esto explica su interés por venir al país y conectar directamente con el público.

¿Cuándo viene Julio a México?

El artista confirmó que visitará México durante los primeros días de mayo. Su objetivo no es solo promocionar su música, sino entender la respuesta emocional del público latino, al que considera fundamental en su proceso creativo.

“México es como un espejo de mi música”, dice.

El lanzamiento completo del álbum es el siguiente paso. Después vendrá una promoción internacional, una posible gira y más exploración en proyectos cinematográficos.

Todo con una idea clara: seguir profundizando en un lenguaje musical que trascienda palabras.