Feminicidio de Carolina Flores: la razón del desprecio de su suegra que terminó en tragedia en Polanco

El feminicidio de Carolina Flores no solo estremeció a la Ciudad de México, también dejó al descubierto el nivel al que puede llegar una relación familiar marcada por conflictos que, con el tiempo, han provocado un desenlace brutal.

La joven, de 27 años y exreina de belleza en Baja California, vivía en un departamento en Polanco junto a su esposo y su bebé de tan solo 8 meses. Sin embargo, la intimidad de su hogar se convirtió en el escenario de un crimen que hoy es investigado bajo protocolo de feminicidio en México.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, la relación entre Carolina y su suegra, identificada como Erika “N”, estaba deteriorada desde tiempo atrás.

Versiones cercanas al caso apuntan a tensiones constantes y conflictos personales que habrían ido creciendo hasta romper cualquier posibilidad de convivencia pacífica.

El día del crimen: una discusión que terminó en asesinato

El 15 de abril de 2026, todo cambió en cuestión de segundos. Dentro del departamento, Carolina fue atacada con un arma de fuego presuntamente a manos de su suegra.

La agresión ocurrió mientras su esposo se encontraba a unos metros de ellas con su bebé; de acuerdo con los reportes, presenció el momento sin impedir la huida de la presunta responsable.

Los peritajes revelaron que la víctima recibió múltiples impactos de bala en el cuerpo, lo que confirma la violencia del ataque.

El caso cobró aún más notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales, donde se escuchan gritos, reclamos y una escena que deja ver la tensión acumulada dentro del núcleo familiar.

Erika y Carolina: una relación fracturada desde antes

Aunque no existe una versión oficial única sobre el origen del conflicto, testimonios y líneas de investigación apuntan a problemas previos entre ambas.

Incluso se ha mencionado que la relación estaba marcada por celos, control y desacuerdos constantes, elementos que suelen aparecer en dinámicas familiares donde la convivencia se vuelve insostenible.

¿Qué decía el esposo de Carolina sobre la relación con su mamá?

Uno de los puntos que más controversia ha generado es la reacción del esposo de Carolina ante la cámara, la cual se ha descrito como “insensible”, “fingida” y “premeditada”.

De acuerdo con el expediente, el crimen no fue reportado de inmediato, lo que ha levantado cuestionamientos sobre su reacción tras los hechos.

Además, su testimonio ha sido clave para reconstruir lo ocurrido dentro del departamento, incluyendo la identificación de su madre como presunta agresora.

La búsqueda de Ericka “N”

Tras integrar pruebas, testimonios y material audiovisual, un juez emitió una orden de aprehensión contra Erika “N”, quien actualmente es considerada prófuga.

Las autoridades continúan con su búsqueda, mientras el caso avanza en medio de la presión social y la exigencia de justicia por parte de familiares y colectivos.

¿Quién era Carolina Flores?

Más allá del crimen, Carolina Flores era madre, modelo y figura conocida en redes sociales.

Había sido coronada como reina de belleza en su estado y era descrita por su círculo cercano como una mujer alegre, dedicada a su familia y con aspiraciones en el mundo del espectáculo.

Su historia hoy se suma a la larga lista de casos que han reavivado la conversación sobre la violencia contra las mujeres en México.

El asesinato de Carolina no solo impacta por su frialdad, sino por el contexto, el cual ocurrió dentro del entorno familiar, un espacio que debería ser seguro.

Este feminicidio pone sobre la mesa la urgencia de atender la violencia estructural, pero también los conflictos que se gestan en lo íntimo hasta que es demasiado tarde.