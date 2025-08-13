Muere Nobuo Yamada, voz de ‘Pegasus Fantasy’ en Los Caballeros del Zodiaco

Muere Nobuo Yamada a los 61 años debido al cáncer de riñon Nobuo Yamada y una imagen del Los Caballeros del Zodiaco

La comunidad del anime y la música en Japón y el mundo está de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante japonés Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB. Tenía 61 años y murió el pasado 9 de agosto víctima de un cáncer renal, una enfermedad que enfrentó durante cerca de ocho años. El anuncio oficial fue hecho público por sus representantes el miércoles 13 de agosto.

Originario de Osaka (nacido el 20 de enero de 1964), Nobuo Yamada fue el vocalista principal de la banda de hard rock MAKE-UP, con la que alcanzó enorme reconocimiento por componer e interpretar, junto a Hiroaki Matsuzawa, el emblemático tema de apertura del anime Saint Seiya (conocido en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco), titulado “Pegasus Fantasy”, además del primer ending, “Blue Forever”.

Además de su trabajo con MAKE-UP, Yamada tuvo una prolífica carrera como solista. Grabó temas para series de Super Sentai, como GoGo Sentai Boukenger y Tensou Sentai Goseiger. También formó parte del proyecto P.A.F. junto al guitarrista Pata (de X Japan), produjo música para franquicias como Saint Seiya, e incluso retomó su vínculo con el anime al cantar la canción “Never” para la película Heaven Chapter – Overture.

Reconocimientos

NoB participó en numerosos eventos internacionales, destacándose su presencia en convenciones como Anime Friends (Brasil) —donde compartió escenario con otros íconos del género— así como en conciertos sinfónicos, como Pegasus Fantasy II en Ciudad de México en 2023.

Su legado musical trascendió generaciones y fronteras, siendo “Pegasus Fantasy” una de las canciones más icónicas del mundo del anime y arropada por millones de fans en Latinoamérica.

El cáncer renal le fue diagnosticado en 2018, lo que derivó en la cancelación de presentaciones y un período prolongado de tratamiento. A pesar de su conocida presencia en redes y comunidades, su funeral fue reservado exclusivamente para familiares y hubo cautela en la difusión de los detalles, según informaron sus representantes,

Nos queda el consuelo de que Nobuo Yamada entregó su voz a generaciones, convirtiéndose en sinónimo de épica y coraje gracias a sus canciones para Los Caballeros del Zodiaco. Su partida deja un vacío irreparable, pero su música seguirá viva en el corazón de los fans.