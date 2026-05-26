Hot Sale 2026: OCESA y Ticketmaster lanzan ofertas para conciertos en el Auditorio Nacional

Hot Sale en conciertos y shows en el Auditorio Nacional Especial

El Hot Sale 2026 se encuentra en su punto más álgido con múltiples ofertas en cientos de tiendas en todo México, sin embargo, las promociones no solo están enfocadas en tecnología o moda. Este año, el entretenimiento se posiciona como uno de los sectores más atractivos, con descuentos importantes en conciertos y más.

Desde boletos para conciertos hasta promociones en espectáculos y plataformas de entretenimiento, las ofertas se han convertido en una oportunidad para quienes buscan disfrutar sin gastar de más. Especialmente para los amantres de la música. Por ello te dejamos un listado de conciertos del Auditorio Nacional que estarán disponibles en este Hot Sale.

¿Qué conciertos hay de oferta en el Hot Sale 2026?

Durante esta edición del Hot Sale, OCESA Y Ticketmaster lanzaron descuentos en eventos musicales y shows en vivo en el coloso de Reforma.

Esto incluye desde rebajas directas en el precio de los boletos hasta beneficios adicionales como meses sin intereses, preventas exclusivas o bonificaciones con tarjetas bancarias en los siguientes conciertos:

Emmanuelle y Mijares: Twor Amigos 12 años (28 de mayo)

Matisse (6 de junio)

Los Cafres/ Lo Estrambóticos (19 de noviembre)

Love of Lesbian (25 de noviembre)

Julieta Venegas: Norteña Tour 2026 (17 de junio)

Disney on Ice (1 al 26 de julio)

¿Hasta cuándo estará disponible el Hot Sale en conciertos?

De acuerdo con la información oficial de OCESA y Ticketmaster, la promoción de Hot Sale en los conciertos y shows antes enlistados estarán disponibles del 25 de mayo al 2 de junio.

Como ocurre en cada Hot Sale, el tiempo juega un papel clave.

Las mejores promociones suelen agotarse rápidamente, especialmente en eventos de alta demanda. Por lo que si estás pensando en aprovechar estas ofertas date prisa antes de que se termine la disponibilidad.