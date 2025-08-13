Radiohead tiene una sorpresa para sus fans: grabaciones inéditas llegan en nuevo disco

Radiohead Thom Yorke explicó el lanzamiento del nuevo disco

Radiohead vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento del álbum Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009, una colección de grabaciones en vivo que encapsulan el pulso y la crudeza de una de sus etapas más inquietas y creativas.

¿Dónde escuchar el nuevo disco de Radiohead?

Este trabajo está disponible en plataformas digitales y tendrá edición física el 31 de octubre, convirtiéndose en un retrato vivo de la banda.

Las 12 pistas incluidas fueron extraídas de conciertos en Dublín, Londres, Ámsterdam y Buenos Aires. Recupera la esencia de un disco que en su momento sucedió a los influyentes Kid A y Amnesiac. Temas como “2+2=5”, “Sail to the Moon” y “Myxomatosis” muestran a una banda que tocaba con una urgencia de ser escuchados.

¿Cómo nació el nuevo disco de Radiohead?

La idea de este lanzamiento nació de un contexto inusual, la producción teatral británica Hamlet/Hail to the Thief, que fusionaba la tragedia de Shakespeare con el universo sonoro de Radiohead.

Thom Yorke, al buscar arreglos para la obra, revisó viejas grabaciones de la gira y quedó impactado por la energía que transmitía el grupo sobre el escenario. “Apenas nos reconocía”, confesó, describiendo el proceso como catártico y casi inevitable de compartir con el público.

El resultado es más que un documento sonoro, es una experiencia sensorial que conecta directamente con el ADN de Radiohead, lleno de melancolía, experimentación y una intensidad emocional que trasciende el tiempo.

“Decidimos mezclar y publicar estas grabaciones en vivo porque para ser sincero habría sido una locura quedárnoslas. Ha sido un proceso muy catártico. Esperamos de corazón que las disfruten”, señaló el líder de Radiohead.

El lanzamiento de Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 se inscribe en una línea de proyectos que la banda ha usado para revisitar sus clásicos.

A diferencia de estos, el nuevo trabajo tiene un valor añadido, captura a Radiohead en estado puro y sin el filtro del estudio, revelando matices y giros interpretativos que sólo ocurren en vivo.

Una pieza de colección para los devotos de Radiohead

Para los coleccionistas, el álbum estará disponible en vinilo rojo y cian en una edición limitada que promete convertirse en objeto de culto. Cada pista es un fragmento de una época en que el quinteto exploraba sin miedo y redefinía el rock experimental para toda una generación.

Este lanzamiento confirma que Radiohead sigue escribiendo su historia a través de la memoria y el riesgo, manteniendo intacta esa capacidad de sorprender incluso con material que parecía dormido en el tiempo.