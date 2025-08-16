Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: Fecha, horario y todo lo que tienes que saber

Concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la CDMX Especial

La capital mexicana volverá a vibrar con uno de los exponentes más importantes de la música urbana latinoamericana. René Pérez Joglar, más conocido como Residente, ha confirmado su regreso a los escenarios masivos de la ciudad con un concierto gratuito en el Zócalo capitalino que promete convertirse en un punto de encuentro cultural y político, donde su voz y sus letras volverán a resonar con fuerza.

El anuncio fue hecho por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó que la presentación será un homenaje a la resistencia, la diversidad y la fuerza de la música como herramienta de unión social. El rapero puertorriqueño no estará solo: lo acompañará un acto de apertura a cargo del colectivo femenino Mujer en Cypher, conformado por artistas de rap y hip hop como que han ganado reconocimiento en distintos escenarios de América Latina.

#BuenosDías



Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025

¿Cuándo será el concierto gratis de Residente en el Zócalo de CDMX?

El concierto de Residente en el Zócalo capitalino será el 6 de septiembre de 2025.

¿A qué hora empieza el concierto de Residente en el Zócalo?

El show gratuito comenzará en punto de las 20:00 horas; se recomienda llegar con anticipación para alcanzar un buen lugar.

Cartel oficial del concierto de Residente en la CDMX Foto: Gobierno de la CDMX

¿Habrá teloneros en el concierto de Residente en el Zócalo?

Sí, previo a la presentación de Residente se presentará el colectivo Mujer en Cypher, integrado por raperas mexicanas como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuki y Mena.

¿Cómo llegar al concierto de Residente en el Zócalo?

Se recomienda usar transporte público como el Metro (Línea 2, estación Zócalo-Tenochtitlan) o Metrobús, ya que habrá cierres viales.

Un regreso con sabor a historia

La última vez que Residente se presentó en la Ciudad de México fue en 2019, en el Festival Radical Mestizo, donde logró reunir a miles de personas en el Zócalo capitalino. Desde entonces, sus seguidores habían esperado su regreso a este escenario, considerado uno de los más emblemáticos de América Latina por su carga histórica y simbólica.

Ahora, el intérprete de temas como Latinoamérica y René vuelve con un concierto gratuito que ya ha generado una ola de expectativas entre sus fanáticos y que se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año en la capital.

Con este anuncio, el Gobierno capitalino refuerza su apuesta por convertir al Zócalo en un escenario abierto para artistas internacionales y como un espacio de celebración de la cultura popular.