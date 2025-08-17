Darren Aronofsky reconoce a sus productores ejecutivos mexicanos en la master class de “Atrapado Robando”

Clase. La master class.

Durante la masterclass en la cual fueron presentados los pormenores de la película “Atrapado Robando”, el director de cine Darren Aronofsky reconoció a sus productores ejecutivos en México Santiago García Galván y Gustavo Ángel de la casa productora Itaca Films.Aronowsky, reconocido mundialmente por su trabajo en Black Swan, “la ballena” o “Réquiem por un sueño”.

“Atrapado robando” es una historia basada en el libro del mismo título de Charlie Huston que nos sitúa en el Nueva York de finales de los 90’s y nos sumerge en una historia vertiginosa protagonizada por Austin Butler.En su masterclass en la que destacó su trabajo en méxico: “Vinimos a México para filmarla.

Pero, tengo que ser honesto, dirigí sin zapatos ni calcetines (por estar en la playa), así que no fue una buena idea si de verdad quieres hacer un buen trabajo, pero los equipos de trabajo mexicanos son increíbles”El director explicó que su propósito fue el de elaborar una película divertida, lúdica, ya que sintió que era el mejor momento: “el mundo es un lugar muy complicado, hay muchas distracciones, y una cosa en la que creo es que la gente cuando va a ver una película busca pasar un buen rato.

Así que quería que por dos horas el público se olvidara del mundo y sus vidas y solo disfrutara de una historia”.