Kerigma llega por primera vez al Lunario y estrenan regrabación de “Mi Espera”

Kerigma

La Crónica platicó con Sergio Silva vocalista de la banda de rock mexicano con más de 40 años de trayectoria sobre su próximo show en el Lunario y sobre la regrabación de uno de sus grandes éxitos “Mi espera”, canción que ya se encuentra en plataformas digitales con un sonido más actual bajo la producción de Francisco Ruiz bajista de la agrupación.

“Mi Espera” tema compuesto por Memo Méndez Guiu en 1987 llego por primera vez a las plataformas digitales hace dos semanas, esto como parte del trabajo de relanzamientos que la banda está haciendo con sus primeros materiales; Sergio nos cuenta “es una canción que mucha gente recuerda y por eso era conveniente darle una actualizada y ponerla con la nueva sonoridad de la banda”.

Sobre los retos que enfrentaron al regrabarla nos comenta que debido a que la alineación de la banda ha sido la misma por tanto tiempo todo surgió de manera natural y todos fluyeron muy bien “ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, la composición es tan buena y fue tan exitosa en su momento que solo hubo que repetirla y mejorar y actualizar con lo que cada uno personalmente en su voz puede interpretar”. Esto reafirma la atemporalidad de la banda y lo adaptables que son sus canciones aun después de tantos años.

Su primer Lunario

Sorprendentemente, Kerigma ya se ha presentado en el Auditorio Nacional, pero nunca en el lunario, la agrupación lo ve como una gran responsabilidad, pues es un recinto de mucha tradición donde han desfilado grandes talentos “vamos a hacer un gran esfuerzo para que sea un concierto memorable y la gente se lleve un grato recuerdo” nos dice Sergio, quien además nos adelantó que los asistentes al evento que se llevara a cabo el próximo 28 de agosto tendrán grandes sorpresas como canciones nuevas así como invitados sorpresa.

Kerigma

Una banda intergeneracional

El intérprete de “3 lunares” nos platica como Kerigma se ha vuelto una banda intergeneracional y como han visto a sus fans asistir con sus hijos y hasta nietos a sus shows “vemos que las nuevas generaciones no están tan clavadas con los límites, con las fronteras con los géneros, y eso está muy bien porque habla de gente más comprometida con sus vivencias con el contenido que con una etiqueta, le está yendo muy bien a la música”.

Como banda referente en el rock mexicano y con tantos años de experiencia en la industria, Kerigma ha visto evolucionar la escena y han crecido con ella “a nosotros nos tocó hace varias décadas inventar lugares y hasta formas de acercarnos a la industria ahora ya lo veo muy maduro todo porque además mucha gente nos recuerda lo importante que ha sido el trabajo de kerigma para muchos otros grupos” nos dice Sergio.

Con 4 álbumes de estudio en su haber y siendo parte del movimiento “Rock en tu idioma”, Sergio nos cuenta que viene para Kerigma en el futuro y que pueden esperar los fans de la agrupación “Hemos estado subiendo mucho material histórico a plataformas digitales los resultados han sido fantásticos y nos quedan por ahí algunos pendientes del primer disco de kerigma, después de este concierto en el lunario vamos a hacer una pequeña pausa de presentaciones en vivo para ponernos a redondear la nueva producción que son 10 temas que ya están en línea esperando para que les pongamos la mano encima, grabarlos y sacar una nueva producción inédita”.

El vocalista describe esta etapa en la que se encuentra la banda como “emocionante”, pues gracias a las nuevas herramientas le pueden ofrecer una mayor difusión de su música a sus fans y también apuntarle a las emociones de sus escuchas “nuestra pila de adrenalina es lo que nos hace abordar las cosas con intensidad”. También nos reiteró y amplío la invitación para que no se pierdan su próximo show en el Lunario, pues será “un concierto memorable para todos”.



