Erreway revive la nostalgia en México: concierto histórico en el Pepsi Center

Erreway (Dyna Sánchez)

La noche del pasado viernes, el Pepsi Center WTC se transformó en una auténtica máquina del tiempo. Con pancartas, gritos y lágrimas de emoción, el público mexicano demostró que el fenómeno de Erreway, surgido de la telenovela Rebelde Way, sigue más vivo que nunca.

Sobre el escenario, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas dieron vida a un espectáculo que trascendió lo musical para convertirse en un viaje directo a la memoria de quienes crecieron con sus canciones y personajes. Desde los primeros acordes, los asistentes corearon clásicos como Sweet Baby, Tiempo, Resistiré y Para Cosas Buenas, creando un coro unísono que retumbó en cada rincón del recinto.

El reencuentro no solo fue con la música, sino también con la adolescencia y juventud de miles de seguidores que, dos décadas después, mantienen intacto su amor por la agrupación. El concierto se convirtió en un ritual colectivo en el que cada nota traía consigo un recuerdo compartido.

Luisana Lopilato, presente en la distancia

Uno de los momentos más emotivos de la velada se produjo cuando, en medio de la euforia, las pantallas del recinto proyectaron un mensaje especial de Luisana Lopilato. Aunque la actriz no forma parte de la gira actual, su saludo lleno de cariño desató una ovación ensordecedora, dejando claro que el vínculo con los cuatro integrantes originales permanece intacto.

La emoción del público se desbordó con aplausos, lágrimas y cantos que demostraron que la esencia de Erreway trasciende las ausencias físicas. Para los fans, la presencia simbólica de Luisana fue tan poderosa como su participación en escena, recordando que la magia del grupo radica en su conexión inquebrantable con quienes los han seguido por más de veinte años.

La respuesta de la audiencia fue un recordatorio de que Erreway no es solo una banda, sino un fenómeno cultural que marcó a toda una generación en Latinoamérica.

Benjamín Rojas (Dyna Sánchez)

Una fiesta de música, complicidad y resistencia

Durante el concierto, la energía se mantuvo al máximo. Camila Bordonaba brilló con su potencia vocal y su estilo inconfundible, mientras Benjamín Rojas y Felipe Colombo alternaban entre la guitarra, la batería y la voz, creando una atmósfera íntima y explosiva a la vez. La complicidad entre los tres se notaba en cada mirada y en cada sonrisa, transmitiendo al público una cercanía que trascendía el escenario.

Cada interpretación fue recibida con euforia y nostalgia, como un reencuentro personal entre los artistas y sus seguidores. Más que un simple show, el regreso de Erreway en México fue un acto de comunidad y resistencia, una reafirmación del espíritu de libertad que marcó a quienes vivieron su música en la adolescencia y que hoy, con nuevas generaciones presentes, sigue más vigente que nunca.

Antes de despedirse, los artistas agradecieron el cariño del público mexicano con palabras llenas de emoción y la promesa de mantener viva la esencia del grupo. Aunque la ausencia física de Luisana se hizo notar, la fuerza del trío sobre el escenario y la conexión con la audiencia dejaron claro que Erreway sigue siendo un fenómeno musical y cultural que trasciende el tiempo y las geografías.

El concierto en el Pepsi Center quedará grabado como un momento histórico para los fans mexicanos, un viaje hacia la nostalgia que, lejos de ser un recuerdo del pasado, reafirmó que la música de Erreway aún late con fuerza en el presente.