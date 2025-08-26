Estrenos de Xbox del 26 al 29 de agosto: Gears of War Reloaded, Metal Gear Delta y más

Gears of War: Reloaded

El 26 de agosto, los fanáticos del shooter tendrán motivos para celebrar con la llegada de Gears of War: Reloaded, disponible en Game Pass desde el primer día. Este remaster del título original no solo ofrece gráficos optimizados para Xbox Series X|S, sino que también incluye todo el contenido postlanzamiento: un acto extra en campaña, mapas multijugador, personajes adicionales y cosméticos sin costo. La experiencia también incorpora juego cruzado y soporte multiplataforma, lo que permitirá a los jugadores enfrentarse sin importar la consola o el dispositivo.

Ese mismo día, los jugadores podrán unirse a la batalla intergaláctica de Helldivers 2, un shooter en tercera persona donde el trabajo en equipo es esencial. Con escuadrones de hasta cuatro personas, cada misión requiere estrategia, coordinación y resistencia al siempre presente fuego amigo.

Dos días después, el 28 de agosto, llegará uno de los estrenos más esperados: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Este remake de la obra maestra de 2004 retoma la historia y personajes originales, pero con un apartado gráfico renovado y audio 3D inmersivo que intensifica la atmósfera selvática. La jugabilidad de sigilo y supervivencia que definió a la saga se mantiene intacta, ahora adaptada a la potencia de las consolas actuales.

Ese mismo día se lanza Legends of Amberland II: The Song of Trees, un RPG clásico en primera persona con combates por turnos que evoca la nostalgia de los dungeon crawlers occidentales. A su lado, títulos como NODE: The Last Favor of the Antarii y The Knightling ofrecen propuestas más narrativas, entre mundos postapocalípticos y aventuras medievales.

Nuevas propuestas: del terror al ingenio

El catálogo de estrenos de la semana no solo se limita a franquicias reconocidas. También destacan producciones independientes que exploran géneros menos convencionales.

El 27 de agosto se estrena UBOAT, un simulador de gestión donde lo crucial no es manejar el submarino directamente, sino cuidar la salud física y mental de la tripulación. Ese mismo día aparecen opciones más ligeras como AxoBubble, protagonizado por un ajolote capaz de crear burbujas flotantes, o Carnival Survivors: The Parade, un roguelike donde una banda musical evoluciona con cada integrante.

La variedad se amplía con títulos como Goblin Gold Hunt, Makis Adventure, Mini Words, The Strange City y Void Source, que van desde plataformas casuales y puzles lingüísticos hasta shooters multidireccionales y thrillers narrativos.

Para los amantes del terror, el 29 de agosto será clave. Entre las novedades destacan Ash Pines Motel, un survival narrativo en un hotel lleno de secretos; Death Mask, una novela interactiva ambientada en la China rural con tintes de horror ritual; y Goosebumps: Terror in Little Creek, inspirado en la saga de R.L. Stine, con monstruos y acertijos escalofriantes.

Ese mismo día llegan propuestas más familiares como Bumblebee – Storm of Friendship, que invita a explorar un mundo natural desde los ojos de una abeja; Carlos the Taco, un plataformas 2D ambientado en México; y Kitten Island 2, secuela de un título de aventuras felinas.

Los estrenos también incluyen Compass of Destiny: Istanbul, que ofrece un recorrido histórico y de acertijos por el Imperio Otomano; Gang Blast, un shooter arcade con helicópteros; y The Mystery of Woolley Mountain, una aventura extravagante financiada en Kickstarter.

Una semana que define agosto para Xbox

La recta final del mes se convierte en una verdadera celebración para los jugadores de Xbox Series X|S y PC, con lanzamientos que equilibran la nostalgia y la innovación. Desde la potencia de franquicias como Gears of War y Metal Gear Solid, hasta la frescura de propuestas como AxoBubble, Ash Pines Motel o Goosebumps, hay experiencias para todos los gustos.

Además, el impulso de Game Pass garantiza que millones puedan acceder a estrenos de alto perfil desde el primer día, como es el caso de Gears of War: Reloaded. Esto refuerza la estrategia de Xbox de consolidar un ecosistema accesible y diverso, donde los jugadores pueden elegir entre acción frenética, misterio psicológico, aventuras narrativas o juegos independientes creativos.

Con casi 30 estrenos entre el 25 y el 29 de agosto, la plataforma cierra el mes con una de las agendas más fuertes del año. Los títulos de esta semana no solo expanden el catálogo, sino que también confirman que el final de 2025 será intenso para los seguidores de Xbox.

La mezcla entre grandes nombres y nuevas apuestas demuestra que la escena del gaming sigue más viva que nunca, y agosto se despide dejando a los jugadores con expectativas altas para lo que resta del año.