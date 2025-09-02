Rusher llega a México con su “Casa Once Tour”: fechas y detalles del show en CDMX y Guadalajara

Nuevo álbum de Rusher "Casa Once" Foto: Rusher Oficial

El cantante argentino Rusher, una de las voces emergentes más potentes de la escena urbana, se prepara para conquistar al público mexicano con dos fechas clave de su Casa Once Tour: el 4 de septiembre en Guadalajara (C3 Stage) y el 6 de septiembre en el Foro Puebla.

En una conferencia de prensa previa, el artista compartió su entusiasmo, nervios y reflexiones sobre este nuevo capítulo en su carrera. La charla dejó ver a un músico en plena transformación, decidido a conectar con el público mexicano desde la autenticidad.

“Salir de mi país es un desafío enorme”

Con una sonrisa tímida, pero un tono decidido, Rusher reconoció que estas presentaciones representan mucho más que dos conciertos:

“La verdad que estoy emocionado por estar afuera de mi país, por primera vez en un show mío propio. Es un desafío grande, conocer a otro público, pero lo estamos tomando con mucha responsabilidad y muchas ganas”.

El argentino adelantó que sus fans vivirán una puesta en escena muy distinta a lo que han escuchado de él hasta ahora. Con Casa Once, Rusher explora letras más personales y sonoridades que trascienden el urbano:

“Es un cambio de rosca hacia un mundo mucho más musical, con otra sensibilidad”.

Respondiendo a la pregunta sobre lo que significa llegar al país, Rusher no dudó en destacar el peso de México en la escena latina:

“México se posicionó muchísimo en el mundo urbano, tiene exponentes que suenan por todo el mundo. Como cantante es satisfactorio poder ir, porque siempre hablan de que la gente mexicana es súper cariñosa, súper fiel”.

Aunque reconoce los nervios de enfrentarse a un nuevo público, asegura que son “nervios lindos”, de esos que marcan un antes y un después en cualquier carrera artística.

“Casa Once”: un álbum personal

Durante la conferencia, Rusher habló de su más reciente álbum, Casa Once, un trabajo que considera un punto de inflexión:

“Es una búsqueda. Sentarme a escribir de otra forma, darme más bola a mí y a lo que quería decir. Sentía que venía haciendo música que no me estaba haciendo feliz, así que este disco es mucho más personal”.

El proyecto mezcla influencias diversas, desde colaboraciones con figuras internacionales hasta baladas y boleros que muestran su versatilidad. “Es un disco que yo mismo escucharía”, afirma.

Rusher también se refirió al abandono del “King” con el que se dio a conocer en las competencias de freestyle:

“El King lo quería sacar hace bastante tiempo. Quedó muy en mis principios, en esa etapa de las batallas. Ahora estoy en una etapa distinta y necesitaba un nombre más corto, más mío”.

Entre risas y complicidad con los periodistas, el argentino confesó con quién le gustaría trabajar:

“En Argentina, quizás con Tan Biónica. Y en México, con Belinda”.

Sobre lo que lo distingue de otros exponentes del género, no duda en apuntar hacia lo esencial:

“Lo que me destaca es mi forma de transmitir, de escribir y ser genuino. Siempre trato de conectar con el público desde lo que siento”.

El reto en el Foro Puebla

El artista sabe que el Foro Puebla será un espacio íntimo, ideal para probar esa conexión:

“Sé que ir a otro país es complicado, pero mi misión más importante es conectar con la gente. Quiero que se lleven un recuerdo increíble, algo en el corazón”.

Para quienes apenas se acercan a su música, recomienda tres canciones como carta de presentación: “Justo Ahora”, “Casa Once” y “Mía”.

Rusher llega al Foro Puebla este 6 de septiembre Foto: OCESA

Finalmente, Rusher reflexionó sobre las críticas hacia la música urbana y lo que significa ser parte de una generación cuestionada:

“Hoy hay lugar para todos. No hace falta tener la mejor voz ni las mejores letras para ser el número uno. Lo importante es la disciplina, ser auténtico. Ese es mi mensaje para mi generación”.

Una cita imperdible en México

Con Casa Once Tour, Rusher abre una etapa más introspectiva y madura en su carrera, sin perder la chispa que lo llevó del freestyle al estrellato. Su debut en solitario en México promete ser mucho más que un concierto: será la confirmación de que el argentino está listo para jugar en las grandes ligas.

Fechas confirmadas:

4 de septiembre – C3 Stage, Guadalajara

6 de septiembre – Foro Puebla, CDMX

Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster ($793 Sección Pista / $1122.50 Sección Balcón).