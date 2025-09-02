The Skatalites celebran 60 años de ska en la CDMX con concierto histórico en el Auditorio Blackberry

The Skatalites llegarán a la CDMX el próximo 3 de Octubre en el Auditorio BB Especial

Con medio siglo largo a cuestas y la energía intacta, The Skatalites volverán a la Ciudad de México para encender la pista del Auditorio BB el viernes 3 de octubre de 2025, en una noche que anuncia encuentro generacional: ska clásico, rocksteady, reggae de raíz y una invitación abierta al baile. El cartel oficial del recinto adelanta un combo histórico: The Original Wailers feat. Al Anderson compartirán la velada.

La importancia de llamarse Skatalites

Formados en Kingston, Jamaica, en 1963, The Skatalites están en el ADN del ska: fueron la banda de estudio que apuntaló el sonido de Studio One, acompañando a figuras como Toots and the Maytals o The Wailers, y fijando los patrones rítmicos que darían pie al rocksteady y posteriormente al reggae. Su estatus de “pioneros del ska” es materia de enciclopedia.

Entre sus fundadores se cuentan instrumentistas legendarios: Tommy McCook (saxofón tenor), Roland Alphonso (saxofón), Don Drummond (trombón), Lloyd Knibb (batería), Lloyd Brevett (bajo), Lester Sterling (saxo alto) y Jackie Mittoo (teclados). La agrupación se separó en 1965 y se reunió de nuevo en los años ochenta, manteniendo actividad de gira y grabación con relevos naturales tras el fallecimiento de varios miembros originales en décadas recientes (Knibb, Brevett, Alphonso, McCook; y más recientemente Lester Sterling, 2023).

Su legado se percibe en cada oleada del ska —de Reino Unido a Latinoamérica— y en la expansión global del género: el pulso del “one drop” y los metales melódicos que popularizaron siguen siendo el idioma común de escenas enteras.

Una cita con historia viva

El Auditorio BB adelanta que se trata del “60 Anniversary” de The Skatalites, con The Original Wailers featuring Al Anderson como invitados, una combinación que promete repasar standards, himnos instrumentales y versiones que conectan ska y reggae de raíz —materia obligada para quien quiera escuchar el género en voz de sus arquitectos.

Fecha: viernes 3 de octubre de 2025

viernes Lugar: Auditorio BB , CDMX

, CDMX Hora: 19:00 h (apertura de puertas)

(apertura de puertas) Invitados: The Original Wailers feat. Al Anderson

Boletos: Passline (General $900 MXN; Preventa $800 MXN).

Cartel oficial de The Skatalites en el Auditorio Blackberry Crédito: Auditorio Blackberry

Este show es imperdible, ya que junta a dos piedras angulares de la música jamaicana: The Skatalites (el cimiento del ska) y The Original Wailers con Al Anderson, guitarrista que dejó huella en clásicos del periodo Bob Marley & The Wailers de los años 70. Es una postal sonora que une historia, escuela y celebración en la misma noche.