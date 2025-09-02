Tráiler de Marvel Zombies: Disney+ muestra el primer adelanto oficial

Marvel Zombies La serie continúa la línea temporal de el universo presentado en la serie What If...

Luego de que Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos lograra un nuevo éxito de taquilla para Marvel y del estreno de la serie Ojos de Wakanda, la “casa de las ideas” continúa la construcción de su multiverso cinematográfico con Marvel Zombies.

Tráiler de Marvel Zombies

Por medio de sus redes sociales, Disney+ mostró su primer adelanto oficial de lo que será su próxima serie animada al estilo de What If…, en la que ya vimos algunos avances de esta versión multiversal donde los héroes más grandes han sido infectados y convertidos en zombies.

El avance compartido en la cuenta oficial de la plataforma, presenta un tono oscuro y gore, con la pregunta central: “¿Quién nos salvará de nuestros héroes?”, destacando escenas de héroes icónicos convertidos en zombis sedientos de sangre.

¿De qué trata Marvel Zombies?

Esta serie cuenta la historia de universo alternativo del en el que un virus zombi infectó a los Vengadores y otros superhéroes, transformándolos en amenazas imparables. Un grupo desesperado de sobrevivientes, incluyendo personajes como Yelena Belova, Kate Bishop y Ms. Marvel, debe descubrir la clave para detener la plaga de no vivos superpoderosos y salvar lo que queda del mundo

“Marvel Zombies” es un spin-off directo del episodio “What If... Zombies?!” de la primera temporada de “What If...?”, la serie animada de Disney+ que explora realidades alternativas del MCU, por lo que no es una adaptación directa del cómic que lleva el mismo nombre.

Marvel Zombies Un grupo similar a los Thunderbolts será parte fundamental de esta historia.

Continúa la línea temporal introducida en ese capítulo de 2021, donde un virus cuántico originado en el viaje de Janet van Dyne al Reino Cuántico desata la apocalipsis zombi. No se conecta directamente con el MCU principal en live-action, pero comparte voces de actores como Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Tessa Thompson (Valkyrie) y otros, manteniendo la continuidad actoral.

¿Cuándo estrena Marvel Zombies?

Será este próximo miércoles 24 de septiembre cuando esta serie esté disponible en Disney+ a nivel mundial. Tendrá 4 episodios, cada uno de una duración aproximada de 30 minutos y será la decimoquinta serie estrenada de Marvel.