Olivia Colman y Kate McKinnon abren las puertas al caos y la ironía de Los Roses

La nueva película Los Roses, protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, revive con una mirada fresca el clásico conflicto matrimonial que décadas atrás marcó a toda una generación con La guerra de los Roses (1989). Bajo la dirección de Jay Roach y con un guion de Tony McNamara, la historia se convierte en una mezcla explosiva de amor, resentimiento, humor ácido y dolorosas verdades.

Para Olivia Colman, Ivy Rose, su personaje es una mujer apasionada y caótica, que en un inicio vive un amor arrollador con Theo, un arquitecto exitoso. “Cuando Ivy y Theo se conocen, es explosivo. A los 30 segundos ya lo están haciendo en la cámara fría del restaurante. Su relación se mantiene apasionada por mucho tiempo… pero luego llegan los hijos y todo empieza a cambiar”, contó la actriz, subrayando cómo el choque entre la vida familiar y las carreras profesionales detona el inicio de las tensiones.

El guion lleva a los personajes a terrenos incómodos, donde el éxito de uno genera resentimiento en el otro, hasta que el amor se convierte en una batalla. “Los dos terminan resentidos con el éxito del otro, pero por razones distintas. Sus diferencias, que al principio los atraían, se vuelven la cosa que más los irrita”, señaló Colman.

Kate McKinnon, quien interpreta a Amy, una amiga de la pareja, aporta un matiz hilarante al caos. “Amy es intensa, liberal y un poquito insoportable. Es de esas personas que piensan que son divertidas, pero en realidad te hacen decir: ‘¡Ay, ay ay!’”, comentó entre risas. La actriz describe a su personaje como alguien que incluso en la amistad resulta incómoda: “No me parece que sea una verdadera amiga. Es de esas que se apropian de tus problemas para después usarlos en tu contra”.

La dinámica coral también enriquece la historia, con la participación de Andy Samberg, Zoë Chao, Jamie Demetriou, Sunita Mani y Ncuti Gatwa. Para Colman, compartir escena con tantos talentos fue un regalo: “Es el elenco soñado. Todos nos divertimos mucho. Nos alojamos en el mismo hotel, cenábamos juntos todas las noches y se siente como si fuéramos a ser amigos para toda la vida”.

Detrás de la crudeza de las peleas y el humor incómodo, Los Roses también brilla por su estética visual. La casa diseñada por el personaje de Theo se convierte en el gran símbolo del conflicto. “¡Ah, por Dios, la casa! Es tan hermosa que estoy tentada de deshacerme de mi casa real y construir esta en vez”, confesó Colman, recordando cómo recorría el set preguntando si alguno de los muebles estaba en venta.

Por su parte, McKinnon destaca cómo la nueva versión se siente más actual: “La original hablaba de un hombre que trabajaba todo el tiempo. Aquí los roles se invierten y eso la hace fresca. Pero también habla de cómo el capitalismo destruye una familia y una relación”.

Entre risas, ironías y una tensión que nunca se disuelve, Los Roses invita al espectador a asomarse al lado más incómodo del amor: ese en el que la pasión y la admiración se transforman en un campo de batalla. Una sátira feroz, dolorosa y divertida que, en palabras de Colman, “muestra el caos humano en todo su esplendor y su miseria”.